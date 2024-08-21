https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html

Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 21.08.2024

Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:53

2024-08-21T22:53

2024-08-21T22:53

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Whats App и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно. Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен. "Наш сайт находится под DDoS-атакой и может работать некорректно какое-то время", - рассказал "Сбой.рф" в среду вечером. Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали.

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия