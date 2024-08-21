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Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 21.08.2024
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22:53 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 21.08.2024
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:53
2024-08-21T22:53
общество
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Whats App и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно. Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен. "Наш сайт находится под DDoS-атакой и может работать некорректно какое-то время", - рассказал "Сбой.рф" в среду вечером. Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали.
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общество, россия
Общество, Россия
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке, работа восстановлена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Whats App и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно.
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Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен.
"Наш сайт находится под DDoS-атакой и может работать некорректно какое-то время", - рассказал "Сбой.рф" в среду вечером.
Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали.
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