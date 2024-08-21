https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 21.08.2024
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:53
2024-08-21T22:53
2024-08-21T22:53
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Whats App и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно. Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен. "Наш сайт находится под DDoS-атакой и может работать некорректно какое-то время", - рассказал "Сбой.рф" в среду вечером. Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали.
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html
https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке, работа восстановлена
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Whats App и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно.
Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен.
"Наш сайт находится под DDoS-атакой и может работать некорректно какое-то время", - рассказал "Сбой.рф" в среду вечером.
Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали.