https://ria.ru/20240821/astra-1967577844.html
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации - РИА Новости, 21.08.2024
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:38
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra. "Двадцатого августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к указанному ресурсу за размещение недостоверной общественно значимой информации в порядке, предусмотренном ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - говорится в сообщении. Astra - издание, запущенное после начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240813/roskomnadzor-1965885500.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации
РКН: сайт Astra заблокирован из-за недостоверной общественно значимой информации
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra.
"Двадцатого августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к указанному ресурсу за размещение недостоверной общественно значимой информации в порядке, предусмотренном ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - говорится в сообщении.
Astra - издание, запущенное после начала специальной военной операции.