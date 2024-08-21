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Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации - РИА Новости, 21.08.2024
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15:36 21.08.2024 (обновлено: 15:38 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/astra-1967577844.html
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации - РИА Новости, 21.08.2024
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:36
2024-08-21T15:38
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra. "Двадцатого августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к указанному ресурсу за размещение недостоверной общественно значимой информации в порядке, предусмотренном ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - говорится в сообщении. Astra - издание, запущенное после начала специальной военной операции.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Доступ к сайту Astra ограничили из-за недостоверной информации

РКН: сайт Astra заблокирован из-за недостоверной общественно значимой информации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra из-за размещения недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra.
"Двадцатого августа 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к указанному ресурсу за размещение недостоверной общественно значимой информации в порядке, предусмотренном ст. 15.3 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"", - говорится в сообщении.
Astra - издание, запущенное после начала специальной военной операции.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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