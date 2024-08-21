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Умер народный артист России Мунтян
Умер народный артист России Мунтян - РИА Новости, 21.08.2024
Умер народный артист России Мунтян
Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, его смерть подтвердила представитель народного артиста СССР Юрия Башмета. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:19
2024-08-21T18:19
2024-08-21T18:51
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, его смерть подтвердила представитель народного артиста СССР Юрия Башмета."Да, подтверждаю", — сказала собеседница агентства.Мунтян родился 13 декабря 1935 года, окончил Институт имени Гнесиных в 1962 году, после чего был пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения до 1976-го. Мунтян также сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, принимая участие в концертных программах и на записях коллектива. Артист часто выступал с Юрием Башметом, они давали совместные концерты в Филармонии, исполняя сонаты Шуберта, Брамса, Шостаковича, Прокофьева. С ансамблем Башмета "Солисты Москвы", Гидоном Кремером и Татьяной Гринденко Мунтян солировал в сочинениях Мартынова и Шнитке.
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россия, юрий башмет, российская академия музыки имени гнесиных
Культура, Россия, Юрий Башмет, Российская академия музыки имени Гнесиных
Умер народный артист России Мунтян
Народный артист России Михаил Мунтян умер на 89-м году жизни
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, его смерть подтвердила представитель народного артиста СССР Юрия Башмета.
"Да, подтверждаю", — сказала собеседница агентства.
Мунтян родился 13 декабря 1935 года, окончил Институт имени Гнесиных в 1962 году, после чего был пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения до 1976-го. Мунтян также сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, принимая участие в концертных программах и на записях коллектива. Артист часто выступал с Юрием Башметом, они давали совместные концерты в Филармонии, исполняя сонаты Шуберта, Брамса, Шостаковича, Прокофьева. С ансамблем Башмета "Солисты Москвы", Гидоном Кремером и Татьяной Гринденко Мунтян солировал в сочинениях Мартынова и Шнитке.