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Умер народный артист России Мунтян

Умер народный артист России Мунтян - РИА Новости, 21.08.2024

Умер народный артист России Мунтян

Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, его смерть подтвердила представитель народного артиста СССР Юрия Башмета. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:19

2024-08-21T18:19

2024-08-21T18:51

культура

россия

юрий башмет

российская академия музыки имени гнесиных

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, его смерть подтвердила представитель народного артиста СССР Юрия Башмета."Да, подтверждаю", — сказала собеседница агентства.Мунтян родился 13 декабря 1935 года, окончил Институт имени Гнесиных в 1962 году, после чего был пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения до 1976-го. Мунтян также сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, принимая участие в концертных программах и на записях коллектива. Артист часто выступал с Юрием Башметом, они давали совместные концерты в Филармонии, исполняя сонаты Шуберта, Брамса, Шостаковича, Прокофьева. С ансамблем Башмета "Солисты Москвы", Гидоном Кремером и Татьяной Гринденко Мунтян солировал в сочинениях Мартынова и Шнитке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юрий башмет, российская академия музыки имени гнесиных