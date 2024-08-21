Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/artilleriya-1967454961.html
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:16
2024-08-21T05:16
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644229_0:115:3436:2048_1920x0_80_0_0_f6f27e93d6cf9df4605ff1ebe0555032.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в Запорожской области, об этом журналистам рассказал командир взвода с позывным "Джокер". "Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника... Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели, после пристрелочного (выстрела) сразу идет беглый (огонь), два-три беглых сразу, и уже цель уничтожена", - рассказал военнослужащий. По его словам, российские артиллеристы на постоянной основе взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
работино
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644229_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_8e1d45b0745e9b60a43a67c9e4df2632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Расчет орудия Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в Запорожской области, об этом журналистам рассказал командир взвода с позывным "Джокер".
"Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника... Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели, после пристрелочного (выстрела) сразу идет беглый (огонь), два-три беглых сразу, и уже цель уничтожена", - рассказал военнослужащий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
Вчера, 17:32
По его словам, российские артиллеристы на постоянной основе взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала