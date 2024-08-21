https://ria.ru/20240821/artilleriya-1967454961.html
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:16
2024-08-21T05:16
2024-08-21T05:16
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в Запорожской области, об этом журналистам рассказал командир взвода с позывным "Джокер". "Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника... Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели, после пристрелочного (выстрела) сразу идет беглый (огонь), два-три беглых сразу, и уже цель уничтожена", - рассказал военнослужащий. По его словам, российские артиллеристы на постоянной основе взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
В Запорожской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет орудия Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 российской группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, замаскированный в лесополосе севернее Работино в Запорожской области, об этом журналистам рассказал командир взвода с позывным "Джокер".
"Уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с живой силой противника... Когда идет хорошая корректировка, сразу же идет попадание по цели, после пристрелочного (выстрела) сразу идет беглый (огонь), два-три беглых сразу, и уже цель уничтожена", - рассказал военнослужащий.
По его словам, российские артиллеристы на постоянной основе взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.