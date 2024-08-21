https://ria.ru/20240821/armenija-1967549724.html
В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой
В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой - РИА Новости, 21.08.2024
В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой
Представители армянской партии "За республику", регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном забросали в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:02
2024-08-21T14:02
2024-08-21T14:02
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ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Представители армянской партии "За республику", регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном забросали в среду картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии. Как следует из репортажа, который вел принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, акция была ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении. Ранее Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна. Участники акции у стен посольства скандировали: "Вон из Армении". Правоохранители проведению акции не препятствовали. В среду так называемая "Консультативная платформа демократических сил Армении", в которую входит партия "За республику", потребовала от армянских властей разорвать дипломатические отношения с Беларуссией, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, аннулировать все двусторонние договоры с Минском, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.
https://ria.ru/20240613/mid-1952607981.html
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в мире, армения, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Армения, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой
Оппозиция Армении забросала картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Представители армянской партии "За республику", регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, во главе с их лидером Арманом Бабаджаняном забросали в среду картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии.
Как следует из репортажа, который вел принадлежащий Бабаджаняну онлайн-ресурс 1in.am, акция была ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна.
Участники акции у стен посольства скандировали: "Вон из Армении".
Правоохранители проведению акции не препятствовали.
В среду так называемая "Консультативная платформа демократических сил Армении", в которую входит партия "За республику", потребовала от армянских властей разорвать дипломатические отношения с Беларуссией, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, аннулировать все двусторонние договоры с Минском, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.