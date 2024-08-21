https://ria.ru/20240821/armenija-1967498738.html
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 21.08.2024
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:07
2024-08-21T11:07
2024-08-21T11:07
в мире
армения
африка
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян. "По состоянию на сегодняшний день в Армении подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние - в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело", - сказал Атоян. Он сообщил, что от болезни скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания. По его словам, возбудители заболевания были обнаружены у их переносчиков - комаров - в Арагацотнской области страны, а начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила. Атоян добавил, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована. Он добавил, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области. По словам эпидемиолога, исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html
армения
африка
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, африка, америка
В мире, Армения, Африка, Америка
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
В Армении подтверждены около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.
"По состоянию на сегодняшний день в Армении подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние - в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело", - сказал Атоян.
Он сообщил, что от болезни скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания.
По его словам, возбудители заболевания были обнаружены у их переносчиков - комаров - в Арагацотнской области страны, а начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила. Атоян добавил, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована.
Он добавил, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области.
По словам эпидемиолога, исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки
, Америки
, Европы
и Азии
. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.