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В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 21.08.2024
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11:07 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/armenija-1967498738.html
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 21.08.2024
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:07
2024-08-21T11:07
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ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян. "По состоянию на сегодняшний день в Армении подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние - в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело", - сказал Атоян. Он сообщил, что от болезни скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания. По его словам, возбудители заболевания были обнаружены у их переносчиков - комаров - в Арагацотнской области страны, а начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила. Атоян добавил, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована. Он добавил, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области. По словам эпидемиолога, исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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в мире, армения, африка, америка
В мире, Армения, Африка, Америка
В Армении подтвердили около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила

В Армении подтверждены около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 авг - РИА Новости. Около 60 случаев заражения лихорадкой Западного Нила подтверждены в Армении, сообщил в среду журналистам директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Степан Атоян.
"По состоянию на сегодняшний день в Армении подтверждены 58 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Госпитализирован 41 пациент, их состояние - в основном средней тяжести. У четверых болезнь протекает более тяжело", - сказал Атоян.
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Он сообщил, что от болезни скончался один человек - мужчина 1938 года рождения, страдавший сопутствующими хроническими заболевания.
По его словам, возбудители заболевания были обнаружены у их переносчиков - комаров - в Арагацотнской области страны, а начале августа был подтвержден первый случай лихорадки Западного Нила. Атоян добавил, что в соседних с Арменией странах болезнь не зафиксирована.
Он добавил, что пока переносчики выявлены лишь в Арагацотнской области, но в зону риска входят также Араратская и Армавирская области.
По словам эпидемиолога, исследование комаров на наличие возбудителя этой болезни велись в Армении еще в 1980-х годах и возобновились в прошлом году.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Переносчиками вируса являются комары.
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