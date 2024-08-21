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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах - РИА Новости, 21.08.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
17:46 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/arkhipelag_2024-1967574876.html
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах - РИА Новости, 21.08.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах
Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:46
2024-08-21T17:46
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
фото
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
аси
национальная технологическая инициатива (нти)
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Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, научных организаций, которые развивают проекты в разных сферах. В Южно-Сахалинске на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" лидеры представили инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития России. Участники трека "Качество жизни. Новые горизонты" АСИ – в фотоленте.Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
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фото, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, агентство стратегических инициатив (аси), аси, национальная технологическая инициатива (нти), технологии, фото
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Фото, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), АСИ, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Технологии

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах

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Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, научных организаций, которые развивают проекты в разных сферах. В Южно-Сахалинске на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" лидеры представили инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития России. Участники трека "Качество жизни. Новые горизонты" АСИ – в фотоленте.
Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
© Фото : Пресс-служба АСИРазработчик ИИ-платформы для сверхточной оцифровки сложных документов, генеральный директор ООО "Биорг" Руслан Алигаджиев.
Разработчик ИИ-платформы для сверхточной оцифровки сложных документов, генеральный директор ООО Биорг Руслан Алигаджиев
Разработчик ИИ-платформы для сверхточной оцифровки сложных документов, генеральный директор ООО "Биорг" Руслан Алигаджиев.
© Фото : Пресс-служба АСИ
1 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИДиректор ООО "Ремэмбрэнс" Сергей Андреев, занимается помощью детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
Директор ООО Ремэмбрэнс Сергей Андреев, занимается помощью детям с расстройством аутистического спектра (РАС)
Директор ООО "Ремэмбрэнс" Сергей Андреев, занимается помощью детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
© Фото : Пресс-служба АСИ
2 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИБолее пяти тысяч школьников ознакомились с проектированием будущего своих городов благодаря генеральному директору ООО "Фонд социальных инвестиций" Сергею Голубеву.
Более пяти тысяч школьников ознакомились с проектированием будущего своих городов благодаря генеральному директору ООО Фонд социальных инвестиций Сергею Голубеву
Более пяти тысяч школьников ознакомились с проектированием будущего своих городов благодаря генеральному директору ООО "Фонд социальных инвестиций" Сергею Голубеву.
© Фото : Пресс-служба АСИ
3 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИДух Сахалина: основатель бренда одежды TEMBR Екатерина Мальцева. Занимается разработкой одежды, придумала свой бренд.
Дух Сахалина: основатель бренда одежды TEMBR Екатерина Мальцева. Занимается разработкой одежды, придумала свой бренд
Дух Сахалина: основатель бренда одежды TEMBR Екатерина Мальцева. Занимается разработкой одежды, придумала свой бренд.
© Фото : Пресс-служба АСИ
4 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИПоддержка женщин во время беременности: региональный сервисный уполномоченный Челябинской области Оксана Кирюшина представила проект, который заботится о женщинах в важный период.
Поддержка женщин во время беременности: региональный сервисный уполномоченный Челябинской области Оксана Кирюшина представила проект, который заботится о женщинах в важный период
Поддержка женщин во время беременности: региональный сервисный уполномоченный Челябинской области Оксана Кирюшина представила проект, который заботится о женщинах в важный период.
© Фото : Пресс-служба АСИ
5 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИГенеральный директор ООО "Лаборатория дизайна, инжиниринга и производства" Алена Максименко. Придумала и внедрила отечественные зарядки для электромобилей.
Генеральный директор ООО Лаборатория дизайна, инжиниринга и производства Алена Максименко. Придумала и внедрила отечественные зарядки для электромобилей
Генеральный директор ООО "Лаборатория дизайна, инжиниринга и производства" Алена Максименко. Придумала и внедрила отечественные зарядки для электромобилей.
© Фото : Пресс-служба АСИ
6 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИГенеральный директор ООО "Мускулус" Константин Пискунов. Разработал приложение для диагностики проблем опорно-двигательного аппарата.
Генеральный директор ООО Мускулус Константин Пискунов. Разработал приложение для диагностики проблем опорно-двигательного аппарата
Генеральный директор ООО "Мускулус" Константин Пискунов. Разработал приложение для диагностики проблем опорно-двигательного аппарата.
© Фото : Пресс-служба АСИ
7 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИ

Участники "Архипелага 2024" и проекта "Страну меняют люди" АСИ.

Участники форума Сильные идеи для нового времени

Участники "Архипелага 2024" и проекта "Страну меняют люди" АСИ.

© Фото : Пресс-служба АСИ
8 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИ

Педагог-психолог МБДОУ №1 "Улыбка" Светлана Южакова. Создала выездную медико-психологическую службу "Ранняя помощь" для семей с детьми до трех лет.

Поселения нового типа: директор АНО Индустрия будущего Иван Степанов. Придумал поселения, сочетающие плюсы городской и сельской жизни

Педагог-психолог МБДОУ №1 "Улыбка" Светлана Южакова. Создала выездную медико-психологическую службу "Ранняя помощь" для семей с детьми до трех лет.

© Фото : Пресс-служба АСИ
9 из 10
© Фото : Пресс-служба АСИ

Поселения нового типа: директор АНО "Индустрия будущего" Иван Степанов. Придумал поселения, сочетающие плюсы городской и сельской жизни.

Педагог-психолог МБДОУ №1 Улыбка Светлана Южакова. Создала выездную медико-психологическую службу Ранняя помощь для семей с детьми до трех лет

Поселения нового типа: директор АНО "Индустрия будущего" Иван Степанов. Придумал поселения, сочетающие плюсы городской и сельской жизни.

© Фото : Пресс-служба АСИ
10 из 10
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ФотоЮжно-СахалинскСахалинская областьРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)АСИНациональная технологическая инициатива (НТИ)Технологии
 
 
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