https://ria.ru/20240821/arkhipelag_2024-1967574876.html

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах - РИА Новости, 21.08.2024

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах

Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:46

2024-08-21T17:46

2024-08-21T17:46

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

фото

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

аси

национальная технологическая инициатива (нти)

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Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, научных организаций, которые развивают проекты в разных сферах. В Южно-Сахалинске на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" лидеры представили инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития России. Участники трека "Качество жизни. Новые горизонты" АСИ – в фотоленте.Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

южно-сахалинск

сахалинская область

россия

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фото, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, агентство стратегических инициатив (аси), аси, национальная технологическая инициатива (нти), технологии, фото