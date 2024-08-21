Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" в лицах

Каждый день #СтрануМеняютЛюди. Это граждане с новаторскими идеями, представители технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, научных организаций, которые развивают проекты в разных сферах. В Южно-Сахалинске на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" лидеры представили инициативы и проекты, отвечающие национальным целям развития России. Участники трека "Качество жизни. Новые горизонты" АСИ – в фотоленте.
Организаторы "Архипелага 2024": Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
© Фото : Пресс-служба АСИРазработчик ИИ-платформы для сверхточной оцифровки сложных документов, генеральный директор ООО "Биорг" Руслан Алигаджиев.
Разработчик ИИ-платформы для сверхточной оцифровки сложных документов, генеральный директор ООО "Биорг" Руслан Алигаджиев.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИДиректор ООО "Ремэмбрэнс" Сергей Андреев, занимается помощью детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
Директор ООО "Ремэмбрэнс" Сергей Андреев, занимается помощью детям с расстройством аутистического спектра (РАС).
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИБолее пяти тысяч школьников ознакомились с проектированием будущего своих городов благодаря генеральному директору ООО "Фонд социальных инвестиций" Сергею Голубеву.
Более пяти тысяч школьников ознакомились с проектированием будущего своих городов благодаря генеральному директору ООО "Фонд социальных инвестиций" Сергею Голубеву.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИДух Сахалина: основатель бренда одежды TEMBR Екатерина Мальцева. Занимается разработкой одежды, придумала свой бренд.
Дух Сахалина: основатель бренда одежды TEMBR Екатерина Мальцева. Занимается разработкой одежды, придумала свой бренд.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИПоддержка женщин во время беременности: региональный сервисный уполномоченный Челябинской области Оксана Кирюшина представила проект, который заботится о женщинах в важный период.
Поддержка женщин во время беременности: региональный сервисный уполномоченный Челябинской области Оксана Кирюшина представила проект, который заботится о женщинах в важный период.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИГенеральный директор ООО "Лаборатория дизайна, инжиниринга и производства" Алена Максименко. Придумала и внедрила отечественные зарядки для электромобилей.
Генеральный директор ООО "Лаборатория дизайна, инжиниринга и производства" Алена Максименко. Придумала и внедрила отечественные зарядки для электромобилей.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИГенеральный директор ООО "Мускулус" Константин Пискунов. Разработал приложение для диагностики проблем опорно-двигательного аппарата.
Генеральный директор ООО "Мускулус" Константин Пискунов. Разработал приложение для диагностики проблем опорно-двигательного аппарата.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИ
Участники "Архипелага 2024" и проекта "Страну меняют люди" АСИ.
Участники "Архипелага 2024" и проекта "Страну меняют люди" АСИ.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИ
Педагог-психолог МБДОУ №1 "Улыбка" Светлана Южакова. Создала выездную медико-психологическую службу "Ранняя помощь" для семей с детьми до трех лет.
Педагог-психолог МБДОУ №1 "Улыбка" Светлана Южакова. Создала выездную медико-психологическую службу "Ранняя помощь" для семей с детьми до трех лет.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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© Фото : Пресс-служба АСИ
Поселения нового типа: директор АНО "Индустрия будущего" Иван Степанов. Придумал поселения, сочетающие плюсы городской и сельской жизни.
Поселения нового типа: директор АНО "Индустрия будущего" Иван Степанов. Придумал поселения, сочетающие плюсы городской и сельской жизни.
© Фото : Пресс-служба АСИ
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