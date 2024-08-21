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Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке

Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 21.08.2024

Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке

Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве, сообщили в среду РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:16

2024-08-21T20:16

2024-08-21T20:20

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве, сообщили в среду РИА Новости в суде."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Тимченко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Заседание прошло без журналистов и зрителей, которых попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.Ранее о задержании Тимченко сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html

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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия