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Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 21.08.2024
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20:16 21.08.2024 (обновлено: 20:20 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/arest-1967651753.html
Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке
Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 21.08.2024
Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке
Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве, сообщили в среду РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:16
2024-08-21T20:20
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве, сообщили в среду РИА Новости в суде."Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Тимченко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Заседание прошло без журналистов и зрителей, которых попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.Ранее о задержании Тимченко сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН по делу о взятке

Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о взяточничестве, сообщили в среду РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Тимченко меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки
16 августа, 17:13
Заседание прошло без журналистов и зрителей, которых попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.
Ранее о задержании Тимченко сообщило пресс-бюро ФСИН. Тимченко вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ловля трески - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Чиновнику из Росрыболовства дали срок в колонии за ежемесячные взятки рыбой
20 августа, 17:46
 
ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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