Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области Лежневу
Суд продлил на месяц арест советнику губернатора Орловской области Лежневу
© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтактеСергей Лежнев
© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтакте
Сергей Лежнев. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Советский районный суд в Орле продлил арест советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу на один месяц по обвинению в мошенничестве, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Орловской области.
Советский районный суд в Орле в мае отправил Лежнева под стражу на месяц, в июне продлив арест еще на два месяца. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей.
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"Советский районный суд Орла рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы… о продлении срока содержания под стражей в отношении С.В. Лежнева... Суд ходатайство руководителя следственной группы удовлетворил, продлил срок содержания под стражей обвиняемого С.В. Лежнева на один месяц... до 24.09.2024 года", – говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что фигурант обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).