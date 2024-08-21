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Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше - РИА Новости, 21.08.2024
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:27
2024-08-21T12:27
2024-08-21T12:27
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве.В голосовании приняли участие 3995 человек. С большим отрывом лидером стал арбуз. Его выбрали почти 43% подписчиков. Дыню предпочитают 26%. Более четверти опрошенным нравится и то и другое. А вот 5% пользователей вообще арбуз и дыню не любят.
https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, еда, питание, ягоды
ВКонтакте, Еда, Питание, Ягоды