https://ria.ru/20240821/arbuz-1967524559.html

Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше

Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше - РИА Новости, 21.08.2024

Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:27

2024-08-21T12:27

2024-08-21T12:27

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве.В голосовании приняли участие 3995 человек. С большим отрывом лидером стал арбуз. Его выбрали почти 43% подписчиков. Дыню предпочитают 26%. Более четверти опрошенным нравится и то и другое. А вот 5% пользователей вообще арбуз и дыню не любят.

https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вконтакте, еда, питание, ягоды