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Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше - РИА Новости, 21.08.2024
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12:27 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/arbuz-1967524559.html
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше - РИА Новости, 21.08.2024
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:27
2024-08-21T12:27
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве.В голосовании приняли участие 3995 человек. С большим отрывом лидером стал арбуз. Его выбрали почти 43% подписчиков. Дыню предпочитают 26%. Более четверти опрошенным нравится и то и другое. А вот 5% пользователей вообще арбуз и дыню не любят.
https://ria.ru/20240617/morozhenoe-1953420145.html
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Алёна Пава
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вконтакте, еда, питание, ягоды
ВКонтакте, Еда, Питание, Ягоды

Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАрбузы и дыни
Арбузы и дыни - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Арбузы и дыни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, кто победил в этой вкусной битве.
В голосовании приняли участие 3995 человек. С большим отрывом лидером стал арбуз. Его выбрали почти 43% подписчиков. Дыню предпочитают 26%. Более четверти опрошенным нравится и то и другое. А вот 5% пользователей вообще арбуз и дыню не любят.
Шоколадное мороженое на фестивале мороженого - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какое мороженое им нравится
17 июня, 14:36
 
ВКонтактеЕдаПитаниеЯгоды
 
 
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