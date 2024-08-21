https://ria.ru/20240821/amur-1967463132.html

Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку - РИА Новости, 21.08.2024

Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку

Уровень реки Амур у Хабаровска на шесть сантиметров превысил отметку неблагоприятного явления, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:38

2024-08-21T07:38

2024-08-21T07:38

происшествия

хабаровск

амур (река)

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска на шесть сантиметров превысил отметку неблагоприятного явления, сообщает краевой главк МЧС. "Уровень Амура у города Хабаровска продолжает повышаться. За прошедшие сутки он добавил 10 сантиметров, и на утро 21 августа составил 4,56 метра (отметка неблагоприятного явления составляет 4,5 метра, отметка опасного явления составляет 6 метров - ред.)", - информирует управление. В результате подъема воды отмечается подтопление территорий на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка находится 116 дачных участков, отмечают в краевом главке МЧС. Всего в Хабаровском крае в двенадцати населенных пунктах пяти муниципальных образований подтоплено 125 приусадебных и четыре земельных участка, а также десять отрезков внутрипоселковых дорог. В Хабаровском районе вода зашла на территорию еще одного приусадебного участка в селе Корсаково-2. Итого здесь подтоплены два подворья и участок дороги. В селе Елабуга вода сохраняется на участке дороги внутри поселка. По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни рост Амура у Хабаровска продолжится и к 25-27 августа может достигнуть отметки в пять метров. В период с 23 по 24 августа прогнозируется достижение неблагоприятных отметок - 4,5 - 4,6 метра - у села Елабуга Хабаровского района. Кроме того, в предстоящий четверг и пятницу на территорию Хабаровского края выходит циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Нанайского, Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Комсомольского районов и района имени Лазо, а также Хабаровска.

https://ria.ru/20240819/pavodki-1967049019.html

https://ria.ru/20240813/uchastok-1965847316.html

хабаровск

амур (река)

хабаровский край

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происшествия, хабаровск, амур (река), хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024