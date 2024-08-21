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В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США - РИА Новости, 21.08.2024
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09:28 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/amerika-1967471434.html
В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США
В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США - РИА Новости, 21.08.2024
В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США
В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:28
2024-08-21T09:28
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
билл клинтон
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда заявлена "борьба за свободы" американцев. В рамках дневной программы заседаний на съезде партии запланированы обсуждения по темам "Всё, что надо знать о повестке Трампа", "Искусственный интеллект и дипфейки на выборах 2024 года", "Израиль после 7 октября" и др. Во вторник партийные делегаты, собравшиеся в крупнейшем городе штата Иллинойс, выполнили отведенную им роль в рамках предвыборной гонки, окончательно утвердив вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства по итогам церемониального голосования. В награду за их труды организаторы подключили по видеосвязи саму Харрис, которая в момент оглашения результатов находилась в Милуоки и присоединилась к съезду дистанционно, чтобы поблагодарить делегатов. Впрочем, ее выступление оказалось столь же коротким, как и в первый день съезда, ограничившись лишь парой минут. Главными спикерами на спортивной арене United Center в среду станут бывший глава государства Билл Клинтон - вместе с кандидатом на пост вице-президента Тимом Уолцем. Примечательно, что супруга Клинтона, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон получила право выступить в первый же день съезда. С того момента, как убедился корреспондент РИА Новости, от имени бывшей первой леди, бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США, которая проиграла Дональду Трампу в 2016 году, регулярно приходят текстовые сообщения с призывом отправить деньги на поддержку избирательной кампании Харрис. Остается загадкой, появится ли сама Харрис в среду перед участниками съезда, но ее официальная речь с принятием кандидатуры на выборы президента по-прежнему запланирована на четверг. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент страны Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, билл клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Билл Клинтон, Выборы президента США — 2024
В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США

Главной темой третьего дня съезда Демпартии станет борьба за свободы американцев

© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center, где проходит съезд Демократической партии США в Чикаго
Арена United Center, где проходит съезд Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center, где проходит съезд Демократической партии США в Чикаго
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда заявлена "борьба за свободы" американцев.
В рамках дневной программы заседаний на съезде партии запланированы обсуждения по темам "Всё, что надо знать о повестке Трампа", "Искусственный интеллект и дипфейки на выборах 2024 года", "Израиль после 7 октября" и др.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
Во вторник партийные делегаты, собравшиеся в крупнейшем городе штата Иллинойс, выполнили отведенную им роль в рамках предвыборной гонки, окончательно утвердив вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства по итогам церемониального голосования. В награду за их труды организаторы подключили по видеосвязи саму Харрис, которая в момент оглашения результатов находилась в Милуоки и присоединилась к съезду дистанционно, чтобы поблагодарить делегатов. Впрочем, ее выступление оказалось столь же коротким, как и в первый день съезда, ограничившись лишь парой минут.
Главными спикерами на спортивной арене United Center в среду станут бывший глава государства Билл Клинтон - вместе с кандидатом на пост вице-президента Тимом Уолцем. Примечательно, что супруга Клинтона, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон получила право выступить в первый же день съезда. С того момента, как убедился корреспондент РИА Новости, от имени бывшей первой леди, бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США, которая проиграла Дональду Трампу в 2016 году, регулярно приходят текстовые сообщения с призывом отправить деньги на поддержку избирательной кампании Харрис.
Остается загадкой, появится ли сама Харрис в среду перед участниками съезда, но ее официальная речь с принятием кандидатуры на выборы президента по-прежнему запланирована на четверг.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент страны Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп после выступления на предвыборном митинге в штате Монтана - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Тайное оружие Трампа. Кто решит исход выборов в США
18 августа, 08:00
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампБилл КлинтонВыборы президента США — 2024
 
 
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