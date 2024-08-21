В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США
Главной темой третьего дня съезда Демпартии станет борьба за свободы американцев
© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center, где проходит съезд Демократической партии США в Чикаго
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center, где проходит съезд Демократической партии США в Чикаго
ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда заявлена "борьба за свободы" американцев.
В рамках дневной программы заседаний на съезде партии запланированы обсуждения по темам "Всё, что надо знать о повестке Трампа", "Искусственный интеллект и дипфейки на выборах 2024 года", "Израиль после 7 октября" и др.
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Во вторник партийные делегаты, собравшиеся в крупнейшем городе штата Иллинойс, выполнили отведенную им роль в рамках предвыборной гонки, окончательно утвердив вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства по итогам церемониального голосования. В награду за их труды организаторы подключили по видеосвязи саму Харрис, которая в момент оглашения результатов находилась в Милуоки и присоединилась к съезду дистанционно, чтобы поблагодарить делегатов. Впрочем, ее выступление оказалось столь же коротким, как и в первый день съезда, ограничившись лишь парой минут.
Главными спикерами на спортивной арене United Center в среду станут бывший глава государства Билл Клинтон - вместе с кандидатом на пост вице-президента Тимом Уолцем. Примечательно, что супруга Клинтона, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон получила право выступить в первый же день съезда. С того момента, как убедился корреспондент РИА Новости, от имени бывшей первой леди, бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США, которая проиграла Дональду Трампу в 2016 году, регулярно приходят текстовые сообщения с призывом отправить деньги на поддержку избирательной кампании Харрис.
Остается загадкой, появится ли сама Харрис в среду перед участниками съезда, но ее официальная речь с принятием кандидатуры на выборы президента по-прежнему запланирована на четверг.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент страны Дональд Трамп.
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