https://ria.ru/20240821/amerika-1967471434.html

В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США

В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США - РИА Новости, 21.08.2024

В Чикаго начинается третий день съезда Демократической партии США

В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:28

2024-08-21T09:28

2024-08-21T09:28

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

билл клинтон

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. В американском городе Чикаго в среду начинается третий день общенационального съезда Демократической партии США, главной темой предпоследнего дня съезда заявлена "борьба за свободы" американцев. В рамках дневной программы заседаний на съезде партии запланированы обсуждения по темам "Всё, что надо знать о повестке Трампа", "Искусственный интеллект и дипфейки на выборах 2024 года", "Израиль после 7 октября" и др. Во вторник партийные делегаты, собравшиеся в крупнейшем городе штата Иллинойс, выполнили отведенную им роль в рамках предвыборной гонки, окончательно утвердив вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом на пост главы государства по итогам церемониального голосования. В награду за их труды организаторы подключили по видеосвязи саму Харрис, которая в момент оглашения результатов находилась в Милуоки и присоединилась к съезду дистанционно, чтобы поблагодарить делегатов. Впрочем, ее выступление оказалось столь же коротким, как и в первый день съезда, ограничившись лишь парой минут. Главными спикерами на спортивной арене United Center в среду станут бывший глава государства Билл Клинтон - вместе с кандидатом на пост вице-президента Тимом Уолцем. Примечательно, что супруга Клинтона, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон получила право выступить в первый же день съезда. С того момента, как убедился корреспондент РИА Новости, от имени бывшей первой леди, бывшего госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США, которая проиграла Дональду Трампу в 2016 году, регулярно приходят текстовые сообщения с призывом отправить деньги на поддержку избирательной кампании Харрис. Остается загадкой, появится ли сама Харрис в среду перед участниками съезда, но ее официальная речь с принятием кандидатуры на выборы президента по-прежнему запланирована на четверг. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент страны Дональд Трамп.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, билл клинтон, выборы президента сша — 2024