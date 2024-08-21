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Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера - РИА Новости, 21.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:22 21.08.2024 (обновлено: 15:54 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/alena-1967554182.html
Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера
Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера - РИА Новости, 21.08.2024
Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера
Бывшая сожительница Алена Делона Хироми Роллен сказала телеканалу BFM TV, что пока не получила приглашение на его похороны, которые состоятся уже в эту в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:22
2024-08-21T15:54
культура
ален делон
в мире
франция
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бывшая сожительница Алена Делона Хироми Роллен сказала телеканалу BFM TV, что пока не получила приглашение на его похороны, которые состоятся уже в эту в субботу, хотя и просила об этом. "Я попросила двух знакомых связаться с Анушкой (дочерью Алена Делона – ред.), чтобы я могла присутствовать во время положения тела в гроб и на погребении, чтобы обнять Алена и попрощаться с ним в последний раз. До сих пор я не получила никакого ответа", - приводит ее слова телеканал BFM TV. Ранее со ссылкой на источник телеканал сообщил, что Хироми Роллен "ни при каких условиях" не будет присутствовать на похоронах. В июле 2023 года дети Алена Делона, подав несколько жалоб в прокуратуру, заставили его спутницу покинуть имение, где они проживали вместе в течение 17 лет, обвинив ее в психологическом насилии, манипулировании и злоупотреблении слабостью актера. Роллен отрицает все обвинения в свой адрес. В январе она также написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" актера в связи с прекращением необходимого ему лечения. По словам Ролен, дети Делона не позволили ей увидеть его даже перед смертью, а о кончине актера она узнала из новостей. Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак. Церемония пройдет в часовне, которую он выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://radiosputnik.ru/20240821/alen-delon-1967509428.html
https://ria.ru/20240819/delon-1967068026.html
https://ria.ru/20240818/delon-1966878358.html
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ален делон, в мире, франция
Культура, Ален Делон, В мире, Франция
Бывшая спутница Делона заявила, что ее не пригласили на похороны актера

Экс-сожительница Алена Делона Роллен не получила приглашение на его похороны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Французский актер Ален Делон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Бывшая сожительница Алена Делона Хироми Роллен сказала телеканалу BFM TV, что пока не получила приглашение на его похороны, которые состоятся уже в эту в субботу, хотя и просила об этом.
«
"Я попросила двух знакомых связаться с Анушкой (дочерью Алена Делона – ред.), чтобы я могла присутствовать во время положения тела в гроб и на погребении, чтобы обнять Алена и попрощаться с ним в последний раз. До сих пор я не получила никакого ответа", - приводит ее слова телеканал BFM TV.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Стало известно, какую волю Делона не исполнят его родственники
Вчера, 11:38
Ранее со ссылкой на источник телеканал сообщил, что Хироми Роллен "ни при каких условиях" не будет присутствовать на похоронах.
В июле 2023 года дети Алена Делона, подав несколько жалоб в прокуратуру, заставили его спутницу покинуть имение, где они проживали вместе в течение 17 лет, обвинив ее в психологическом насилии, манипулировании и злоупотреблении слабостью актера.
Роллен отрицает все обвинения в свой адрес. В январе она также написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" актера в связи с прекращением необходимого ему лечения.
Ален Делон - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Алена Делона похоронят в часовне рядом с его собаками
19 августа, 14:10
По словам Ролен, дети Делона не позволили ей увидеть его даже перед смертью, а о кончине актера она узнала из новостей.
Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак. Церемония пройдет в часовне, которую он выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Вы слишком красивый": с чем всю жизнь боролся Ален Делон
18 августа, 13:13
 
КультураАлен ДелонВ миреФранция
 
 
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