https://ria.ru/20240821/alaudinov-1967548189.html

ВСУ выводят часть подразделений из Курской области, заявил Алаудинов

ВСУ выводят часть подразделений из Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 21.08.2024

ВСУ выводят часть подразделений из Курской области, заявил Алаудинов

Часть подразделений ВСУ уже выводятся из Курской области, чтобы, вероятно, перебросить их на другие направления, заявил в эфире Первого канала командир спецназа РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:56

2024-08-21T13:56

2024-08-21T13:56

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Часть подразделений ВСУ уже выводятся из Курской области, чтобы, вероятно, перебросить их на другие направления, заявил в эфире Первого канала командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Противник остановлен, понес очень большие потери. И в принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений - они выводятся для того, я так понял, чтобы направить их на другие направления и новый удар", - сказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240821/alaudinov-1967543851.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины