https://ria.ru/20240821/aktivisty-1967486397.html

В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ

В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024

В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ

Несколько активистов, участвовавших в акциях протеста в Чикаго на фоне общенационального съезда Демократической партии США, были госпитализированы из-за травм,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:36

2024-08-21T10:36

2024-08-21T10:36

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чикаго

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джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько активистов, участвовавших в акциях протеста в Чикаго на фоне общенационального съезда Демократической партии США, были госпитализированы из-за травм, полученных в результате действий полиции, сообщает издание Intercept. "Активисты, которых задержали в понедельник на акциях протеста против войны Израиля в секторе Газа недалеко от места проведения национального съезда Демократической партии, сообщили о травмах в результате насилия со стороны полиции, из-за чего их госпитализировали", - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) отмечает, что полиция Чикаго задержала как минимум 13 человек на демонстрациях в понедельник, при этом некоторым из них на протяжении многих часов отказывали в юридической и медицинской помощи. Ранее Чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) осудило "чрезмерную и агрессивную" реакцию правоохранительных органов на многотысячные акции протеста, проходившие в городе на фоне общенационального съезда Демократической партии США. Накануне вблизи спортивной арены United Center, где состоялось выступление президента США Джо Байдена, прошла многотысячная акция протеста. Ее участники требовали отказа США от дальнейшей поддержки Израиля и решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа. В разгар демонстрации части активистов удалось прорвать вторую линию металлических ограждений, однако впоследствии они были оттеснены полицией. Правоохранителям удалось восстановить порядок, а ряд участников протестной акции были задержаны.

https://ria.ru/20240819/demonstratsiya-1966959587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чикаго, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году