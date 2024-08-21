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В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
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10:36 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/aktivisty-1967486397.html
В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ
В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 21.08.2024
В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ
Несколько активистов, участвовавших в акциях протеста в Чикаго на фоне общенационального съезда Демократической партии США, были госпитализированы из-за травм,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:36
2024-08-21T10:36
в мире
сша
чикаго
израиль
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько активистов, участвовавших в акциях протеста в Чикаго на фоне общенационального съезда Демократической партии США, были госпитализированы из-за травм, полученных в результате действий полиции, сообщает издание Intercept. "Активисты, которых задержали в понедельник на акциях протеста против войны Израиля в секторе Газа недалеко от места проведения национального съезда Демократической партии, сообщили о травмах в результате насилия со стороны полиции, из-за чего их госпитализировали", - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) отмечает, что полиция Чикаго задержала как минимум 13 человек на демонстрациях в понедельник, при этом некоторым из них на протяжении многих часов отказывали в юридической и медицинской помощи. Ранее Чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) осудило "чрезмерную и агрессивную" реакцию правоохранительных органов на многотысячные акции протеста, проходившие в городе на фоне общенационального съезда Демократической партии США. Накануне вблизи спортивной арены United Center, где состоялось выступление президента США Джо Байдена, прошла многотысячная акция протеста. Ее участники требовали отказа США от дальнейшей поддержки Израиля и решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа. В разгар демонстрации части активистов удалось прорвать вторую линию металлических ограждений, однако впоследствии они были оттеснены полицией. Правоохранителям удалось восстановить порядок, а ряд участников протестной акции были задержаны.
https://ria.ru/20240819/demonstratsiya-1966959587.html
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чикаго
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в мире, сша, чикаго, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Чикаго, Израиль, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США госпитализировали протестующих из-за действий полиции, пишут СМИ

Intercept: несколько активистов в Чикаго пострадали из-за действий полиции

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько активистов, участвовавших в акциях протеста в Чикаго на фоне общенационального съезда Демократической партии США, были госпитализированы из-за травм, полученных в результате действий полиции, сообщает издание Intercept.
«
"Активисты, которых задержали в понедельник на акциях протеста против войны Израиля в секторе Газа недалеко от места проведения национального съезда Демократической партии, сообщили о травмах в результате насилия со стороны полиции, из-за чего их госпитализировали", - говорится в сообщении.
Издание со ссылкой на чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) отмечает, что полиция Чикаго задержала как минимум 13 человек на демонстрациях в понедельник, при этом некоторым из них на протяжении многих часов отказывали в юридической и медицинской помощи.
Ранее Чикагское отделение Национальной гильдии юристов (NLG) осудило "чрезмерную и агрессивную" реакцию правоохранительных органов на многотысячные акции протеста, проходившие в городе на фоне общенационального съезда Демократической партии США. Накануне вблизи спортивной арены United Center, где состоялось выступление президента США Джо Байдена, прошла многотысячная акция протеста. Ее участники требовали отказа США от дальнейшей поддержки Израиля и решительных мер для достижения прекращения огня в секторе Газа. В разгар демонстрации части активистов удалось прорвать вторую линию металлических ограждений, однако впоследствии они были оттеснены полицией. Правоохранителям удалось восстановить порядок, а ряд участников протестной акции были задержаны.
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Чикаго пройдет массовая демонстрация перед открытием съезда демократов
19 августа, 01:40
 
В миреСШАЧикагоИзраильДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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