https://ria.ru/20240821/afrika-1967461835.html

Эксперт оценил ситуацию с присутствием Запада в Африке

Эксперт оценил ситуацию с присутствием Запада в Африке - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт оценил ситуацию с присутствием Запада в Африке

Резко выросший интерес к Африке со стороны мировых держав пошатнул позиции Запада на континенте, однако списывать его со счетов преждевременно, заявил РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:24

2024-08-21T07:24

2024-08-21T07:24

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Резко выросший интерес к Африке со стороны мировых держав пошатнул позиции Запада на континенте, однако списывать его со счетов преждевременно, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. "Страны Запада достаточно многое потеряли в Африке за последние полтора-два года, но это не дает оснований полностью списать их со счетов, и это не обнуляет их отношения со странами континента", - уверен он. Сокращение присутствия Запада в Африке эксперт связал с тем, что старая модель взаимодействия, когда Запад экспортировал ресурсы в сыром виде и тем самым питал свои экономики, теперь не работает. Страны Африки адаптируют свое законодательство в соответствии с требованиями времени и учитывают более выгодные предложения, которые выдвигают новые партнеры, в связи с этим конкуренция на континенте обостряется и принимает новые формы. "Нельзя списывать со счетов и других игроков, которые на деле не менее значимы: будь то Япония или Южная Корея, Турция или Бразилия. У каждой страны есть своя парадигма отношений с Африкой, свои взгляды, свои подходы. И это, конечно, создает довольно сложную перипетию межгосударственных отношений со странами континента, в которую нужно уметь правильно встраиваться", - заключил он. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, он завершился 22 декабря. Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Американские военные 5 августа покинули авиабазу в городе Агадес на севере Нигера, говорится в совместном заявлении вооруженных сил двух стран. В начале июля военные США покинули базу в столице Нигера Ниамее, при этом на базе дронов в Агадесе оставалось около 200 американских военнослужащих.

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html

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