https://ria.ru/20240821/aeroporty-1967470346.html

Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов

Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 21.08.2024

Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорты московского региона вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов на фоне ночной атаки дронов, на запасные аэродромы ушли 8... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:20

2024-08-21T09:20

2024-08-21T09:21

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

курская область

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорты московского региона вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов на фоне ночной атаки дронов, на запасные аэродромы ушли 8 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. Среди 45 уничтоженных за ночь украинских БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 - над Брянской, 6 - над Белгородской, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областями, сообщили ранее в Минобороны РФ. "Аэропорты московского региона работают штатно. Ранее сегодня, с 02.31 до 06.30 мск, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли 8 самолетов", - говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости представитель аэропорта "Жуковский", ночью были задержаны два рейса, но они уже отправились в пункт назначения."Ночью вводились общие ограничения на использование воздушного пространства. Происшествий в районе аэропорта не зафиксировано. Задержан вылет двух рейсов ("Сомон" и "Уральские авиалинии"). В настоящее время уже отправлены в города назначения. Иных изменений в расписании нет", - сказал собеседник агентства.Ранее и аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости, что работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), курская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия