https://ria.ru/20240821/aeroporty-1967470346.html
Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов
Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов - РИА Новости, 21.08.2024
Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов
Аэропорты московского региона вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов на фоне ночной атаки дронов, на запасные аэродромы ушли 8... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:20
2024-08-21T09:20
2024-08-21T09:21
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
курская область
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Аэропорты московского региона вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов на фоне ночной атаки дронов, на запасные аэродромы ушли 8 самолетов, сейчас авиагавани работают штатно, сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. Среди 45 уничтоженных за ночь украинских БПЛА 11 были сбиты над Московской областью, еще 23 - над Брянской, 6 - над Белгородской, 3 - над Калужской и 2 - над Курской областями, сообщили ранее в Минобороны РФ. "Аэропорты московского региона работают штатно. Ранее сегодня, с 02.31 до 06.30 мск, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли 8 самолетов", - говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости представитель аэропорта "Жуковский", ночью были задержаны два рейса, но они уже отправились в пункт назначения."Ночью вводились общие ограничения на использование воздушного пространства. Происшествий в районе аэропорта не зафиксировано. Задержан вылет двух рейсов ("Сомон" и "Уральские авиалинии"). В настоящее время уже отправлены в города назначения. Иных изменений в расписании нет", - сказал собеседник агентства.Ранее и аэропорт "Домодедово" подтвердил РИА Новости, что работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), курская область, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Курская область, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Московские аэропорты ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов
Московские аэропорты ночью вводили ограничения из-за массовой атаки дронов ВСУ