https://ria.ru/20240821/aeroport-1967616111.html
В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов
В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024
В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов
Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:26
2024-08-21T17:26
2024-08-21T17:30
общество
мурманская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мурманск
апатиты
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 21 августа (среда), с 15.38 мск, на работу двух аэропортов в Мурманской области - Мурманска (код ICAO: ULMM) и Хибины (Апатиты; ULMK) - введены временные ограничения", - говорится в публикации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет, заключается в публикации.
https://ria.ru/20240821/aeroporty-1967470346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, апатиты, международная организация гражданской авиации
Общество, Мурманская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Мурманск, Апатиты, Международная организация гражданской авиации
В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов
Росавиация ввела с 15:38 временные ограничения на работу 2 мурманских аэропортов