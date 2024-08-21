https://ria.ru/20240821/aeroport-1967616111.html

В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов

В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов - РИА Новости, 21.08.2024

В Мурманской области ввели ограничения на работу двух аэропортов

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:30

общество

мурманская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мурманск

апатиты

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Мурманска и Апатитов, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 21 августа (среда), с 15.38 мск, на работу двух аэропортов в Мурманской области - Мурманска (код ICAO: ULMM) и Хибины (Апатиты; ULMK) - введены временные ограничения", - говорится в публикации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет, заключается в публикации.

https://ria.ru/20240821/aeroporty-1967470346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мурманская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мурманск, апатиты, международная организация гражданской авиации