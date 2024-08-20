https://ria.ru/20240820/znak-1967323827.html

Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт

Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2024

Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт

Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:27

2024-08-20T14:27

2024-08-20T14:27

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

wildberries

ситуация вокруг wildberries

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который при сокращении часто называют "ВБ", рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова. Во вторник Владислав Бакальчук сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании либо производным от него. "В целом существует риск пересечения с известным брендом Wildberries, особенно учитывая частое использование аббревиатуры "ВБ". Это повышает вероятность получения отказа", - сказала собеседник агентства. Она уточнила, что окончательное решение будет зависеть от Роспатента и представленных заявителем документов в поддержку своей позиции. Патентный поверенный также отметила, что основной проблемой при регистрации могут стать буквы "В" и "Б". "Учитывая, что это согласные, и по законодательству они являются неохраняемыми элементами, шансы на регистрацию все же есть. Тем не менее, если существует пересечение по классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.), вероятность того, что Роспатент укажет на известный бренд Wildberries и его сокращение "ВБ", существенно возрастает", - рассказала эксперт. По данным Сидоровой, в базе Роспатента уже есть зарегистрированные знаки с элементами "ВБ": в одном случае они охраняются как стилизованные элементы, в другом - знаки зарегистрированы с неохраняемыми буквами. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.

https://ria.ru/20240819/tpp-1967088380.html

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владислав бакальчук, татьяна бакальчук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries, ситуация вокруг wildberries, происшествия