Рейтинг@Mail.ru
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/znak-1967323827.html
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2024
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт
Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:27
2024-08-20T14:27
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
wildberries
ситуация вокруг wildberries
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_8fcc46276b259833c1e668ef56300eb9.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который при сокращении часто называют "ВБ", рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова. Во вторник Владислав Бакальчук сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании либо производным от него. "В целом существует риск пересечения с известным брендом Wildberries, особенно учитывая частое использование аббревиатуры "ВБ". Это повышает вероятность получения отказа", - сказала собеседник агентства. Она уточнила, что окончательное решение будет зависеть от Роспатента и представленных заявителем документов в поддержку своей позиции. Патентный поверенный также отметила, что основной проблемой при регистрации могут стать буквы "В" и "Б". "Учитывая, что это согласные, и по законодательству они являются неохраняемыми элементами, шансы на регистрацию все же есть. Тем не менее, если существует пересечение по классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.), вероятность того, что Роспатент укажет на известный бренд Wildberries и его сокращение "ВБ", существенно возрастает", - рассказала эксперт. По данным Сидоровой, в базе Роспатента уже есть зарегистрированные знаки с элементами "ВБ": в одном случае они охраняются как стилизованные элементы, в другом - знаки зарегистрированы с неохраняемыми буквами. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
https://ria.ru/20240819/tpp-1967088380.html
https://ria.ru/20240819/market-1967082996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961525129_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_525d103096382784a70629850031d6cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав бакальчук, татьяна бакальчук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries, ситуация вокруг wildberries, происшествия
Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Происшествия
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт

Эксперт: Роспатент может отказать Бакальчуку в регистрации знака "ВБ"

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который при сокращении часто называют "ВБ", рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова.
Во вторник Владислав Бакальчук сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании либо производным от него.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В ТПП предложили уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата товаров
19 августа, 14:59
"В целом существует риск пересечения с известным брендом Wildberries, особенно учитывая частое использование аббревиатуры "ВБ". Это повышает вероятность получения отказа", - сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что окончательное решение будет зависеть от Роспатента и представленных заявителем документов в поддержку своей позиции.
Патентный поверенный также отметила, что основной проблемой при регистрации могут стать буквы "В" и "Б".
"Учитывая, что это согласные, и по законодательству они являются неохраняемыми элементами, шансы на регистрацию все же есть. Тем не менее, если существует пересечение по классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.), вероятность того, что Роспатент укажет на известный бренд Wildberries и его сокращение "ВБ", существенно возрастает", - рассказала эксперт.
По данным Сидоровой, в базе Роспатента уже есть зарегистрированные знаки с элементами "ВБ": в одном случае они охраняются как стилизованные элементы, в другом - знаки зарегистрированы с неохраняемыми буквами.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей
19 августа, 14:41
 
Владислав БакальчукТатьяна БакальчукФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)WildberriesСитуация вокруг WildberriesПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала