https://ria.ru/20240820/znak-1967323827.html
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт - РИА Новости, 20.08.2024
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт
Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:27
2024-08-20T14:27
2024-08-20T14:27
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
wildberries
ситуация вокруг wildberries
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который при сокращении часто называют "ВБ", рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова. Во вторник Владислав Бакальчук сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании либо производным от него. "В целом существует риск пересечения с известным брендом Wildberries, особенно учитывая частое использование аббревиатуры "ВБ". Это повышает вероятность получения отказа", - сказала собеседник агентства. Она уточнила, что окончательное решение будет зависеть от Роспатента и представленных заявителем документов в поддержку своей позиции. Патентный поверенный также отметила, что основной проблемой при регистрации могут стать буквы "В" и "Б". "Учитывая, что это согласные, и по законодательству они являются неохраняемыми элементами, шансы на регистрацию все же есть. Тем не менее, если существует пересечение по классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.), вероятность того, что Роспатент укажет на известный бренд Wildberries и его сокращение "ВБ", существенно возрастает", - рассказала эксперт. По данным Сидоровой, в базе Роспатента уже есть зарегистрированные знаки с элементами "ВБ": в одном случае они охраняются как стилизованные элементы, в другом - знаки зарегистрированы с неохраняемыми буквами. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
https://ria.ru/20240819/tpp-1967088380.html
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владислав бакальчук, татьяна бакальчук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries, ситуация вокруг wildberries, происшествия
Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Происшествия
Бакальчуку могут отказать в регистрации знака "ВБ", считает эксперт
Эксперт: Роспатент может отказать Бакальчуку в регистрации знака "ВБ"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук может получить отказ от Роспатента в регистрации своего товарного знака "ВБ", так как существует пересечение с брендом Wildberries, который при сокращении часто называют "ВБ", рассказала РИА Новости патентный поверенный компании "Онлайн Патент" Алина Сидорова.
Во вторник Владислав Бакальчук сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". По его словам, эти буквы символизируют его участие в создании и развитии компании, которая была названа по первым буквам его имени. Кроме того, он отметил, что это необходимо для защиты доменного имени wb.ru. В пресс-службе Wildberries заявили, что инициалы Бакальчука не имеют никакого отношения к названию компании либо производным от него.
"В целом существует риск пересечения с известным брендом Wildberries, особенно учитывая частое использование аббревиатуры "ВБ". Это повышает вероятность получения отказа", - сказала собеседник агентства.
Она уточнила, что окончательное решение будет зависеть от Роспатента и представленных заявителем документов в поддержку своей позиции.
Патентный поверенный также отметила, что основной проблемой при регистрации могут стать буквы "В" и "Б".
"Учитывая, что это согласные, и по законодательству они являются неохраняемыми элементами, шансы на регистрацию все же есть. Тем не менее, если существует пересечение по классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг - ред.), вероятность того, что Роспатент укажет на известный бренд Wildberries и его сокращение "ВБ", существенно возрастает", - рассказала эксперт.
По данным Сидоровой, в базе Роспатента уже есть зарегистрированные знаки с элементами "ВБ": в одном случае они охраняются как стилизованные элементы, в другом - знаки зарегистрированы с неохраняемыми буквами.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.