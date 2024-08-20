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В Курской области бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида - РИА Новости, 20.08.2024
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14:36 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967319783.html
В Курской области бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида
В Курской области бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида - РИА Новости, 20.08.2024
В Курской области бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида
Бойцы Росгвардии, рискуя жизнью, вывезли жительницу села Кремяное Кореневского района Курской области Светлану Князеву и ее дочь-инвалида из-под атаки дронов,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:36
2024-08-20T14:36
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бойцы Росгвардии, рискуя жизнью, вывезли жительницу села Кремяное Кореневского района Курской области Светлану Князеву и ее дочь-инвалида из-под атаки дронов, которыми ВСУ взрывали дома мирных жителей, она через РИА Новости обратилась со словами благодарности к бойцам. "У меня дочь-инвалид. Мы просидели в укрытии 10 дней. Ну, вылезали там... помидоры поесть или что-то перекусить, воды попить", - рассказала Князева. Тогда они с дочкой насчитали 11 украинских ракет, летевших над Кремяным в сторону райцентра - в Коренево. По словам Князевой, было настолько страшно, что она на случай их гибели написала записки, чтобы кто-нибудь смог их обнаружить и узнать имена. "У меня ребенок-инвалид, она психует, а у меня давление подскакивает. Я даже, был такой момент, с жизнью прощалась. Уже записки предсмертные писала. Думаю, может кто-нибудь нас найдет и похоронит", - призналась она. В один из дней в дом Князевой зашли бойцы Росгвардии. Женщина с дочкой как раз обедали скудными запасами, которые еще оставались в доме. Бойцы удивленно спросили: "Вы еще здесь?". "А я говорю: "Помогите нам выехать отсюда"", - вспоминает женщина. Ни мужа, ни своего транспорта у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня. "Был сильная атака беспилотников. У нас прям разбивались (дроны - ред.) на наших глазах. И вот эти пороховые газы. Весь огород застелен (газами - ред.). И дым сильный был, сильный угарный дым был", - отметила Князева. На следующий день пришел военный ВС РФ и сказал, что нужно срочно собираться и уходить, а потом назвал место в селе, где их будет ждать машина. "Прибежали на парк. Там под липами спрятались от беспилотников. И на наших глазах беспилотники били по домам. Бросали бомбы. И полыхало там все. Стала машина выезжать, дрон влупил в эту машину. Взлетела сначала машина. И дома стали взрываться один за другим на наших глазах. И вот под этими обстрелами нас вывозила "Росгвардия". "Трехсотку" везли, парня раненого, и нас двоих", - со слезами на глазах рассказала женщина. Она попросила через РИА Новости поблагодарить своих спасителей. "Хотим выразить с дочкой огромную благодарность росгвардейскому полку. Позывной "Баллон"... Большое им спасибо и большая благодарность. Мира вам, ребята. И главное - держитесь. Мы молимся за вас", - сказала она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240313/rosgvardiya-1932699868.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, общество
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Общество
В Курской области бойцы Росгвардии спасли женщину и ее дочь-инвалида

Женщина поблагодарила Росгвардию, вывезшую ее с дочерью из-под обстрелов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бойцы Росгвардии, рискуя жизнью, вывезли жительницу села Кремяное Кореневского района Курской области Светлану Князеву и ее дочь-инвалида из-под атаки дронов, которыми ВСУ взрывали дома мирных жителей, она через РИА Новости обратилась со словами благодарности к бойцам.
«
"У меня дочь-инвалид. Мы просидели в укрытии 10 дней. Ну, вылезали там... помидоры поесть или что-то перекусить, воды попить", - рассказала Князева. Тогда они с дочкой насчитали 11 украинских ракет, летевших над Кремяным в сторону райцентра - в Коренево.
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По словам Князевой, было настолько страшно, что она на случай их гибели написала записки, чтобы кто-нибудь смог их обнаружить и узнать имена. "У меня ребенок-инвалид, она психует, а у меня давление подскакивает. Я даже, был такой момент, с жизнью прощалась. Уже записки предсмертные писала. Думаю, может кто-нибудь нас найдет и похоронит", - призналась она.
В один из дней в дом Князевой зашли бойцы Росгвардии. Женщина с дочкой как раз обедали скудными запасами, которые еще оставались в доме. Бойцы удивленно спросили: "Вы еще здесь?". "А я говорю: "Помогите нам выехать отсюда"", - вспоминает женщина. Ни мужа, ни своего транспорта у них не было. Военные ответили, что в этот день выезжать опасно из-за дронов и предложили дождаться следующего дня.
"Был сильная атака беспилотников. У нас прям разбивались (дроны - ред.) на наших глазах. И вот эти пороховые газы. Весь огород застелен (газами - ред.). И дым сильный был, сильный угарный дым был", - отметила Князева.
На следующий день пришел военный ВС РФ и сказал, что нужно срочно собираться и уходить, а потом назвал место в селе, где их будет ждать машина. "Прибежали на парк. Там под липами спрятались от беспилотников. И на наших глазах беспилотники били по домам. Бросали бомбы. И полыхало там все. Стала машина выезжать, дрон влупил в эту машину. Взлетела сначала машина. И дома стали взрываться один за другим на наших глазах. И вот под этими обстрелами нас вывозила "Росгвардия". "Трехсотку" везли, парня раненого, и нас двоих", - со слезами на глазах рассказала женщина.
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Она попросила через РИА Новости поблагодарить своих спасителей. "Хотим выразить с дочкой огромную благодарность росгвардейскому полку. Позывной "Баллон"... Большое им спасибо и большая благодарность. Мира вам, ребята. И главное - держитесь. Мы молимся за вас", - сказала она.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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