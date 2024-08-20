https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967228902.html

Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

Жительница Курской области рассказала, как спасалась от ВСУ

Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как они с мамой прошли 20 километров по полям и посадкам, чтобы выбраться из приграничного... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:56

2024-08-20T07:56

2024-08-20T08:50

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как они с мамой прошли 20 километров по полям и посадкам, чтобы выбраться из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали украинские войска и иностранные наемники. Девушка вместе с матерью неделю пряталась в погребе в своем селе, спасаясь от украинских обстрелов и иностранных наемников. Обе все это время числились пропавшими без вести. "Я расплакалась, мама побоялась за меня. Она сказала: "Если бы не ты, я бы осталась тут, моя цель вывести тебя в первую очередь" … 12-го (августа) рано утром, как начало светать, мы начали уходить. Мы хотели пройти там, где никого нет. Не идти напрямик, потому что дроны летали", - рассказала собеседница агентства. По словам Ирины, они изначально не думали, что в их селе сложится такая ситуация, поэтому не сразу решились покинуть дом и попросили родных не приезжать за ними. Но после недели в погребе они решили уходить – взяли рюкзак, куда положили документы, воду и медикаменты, переоделись в темно-зеленую одежду для маскировки и пошли по полям и посадкам, пытаясь скрыться от летающих дронов. "Мы видели, как съехал танк, повреждена часть моста, который соединяет два села… Потом мы увидели в луже земля свежая, там были следы от шин, возможно, это была та установка, которая сильно била наше село. Потом мы увидели обломки от этих ракет … Наверное, километров 20 мы шли. Потому что дроны летали, а мы прятались. У нас все время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится… Мы видели, как кто-то сидел в посадках", – вспоминает девушка. Уже в районе села Большое Солдатское, рассказала Ирина, им удалось поймать попутку. "Когда он забирал нас, он говорил: "Быстрей садитесь, тут дроны летают!" - отметила собеседница агентства. Мужчина довез их до села Клыково, где они уже смогли дозвониться до родственников. Ирина также рассказала, что все это время они несли с собой булочку, которую хранили на случай, если не будет другой еды. "Вот эту булочку, называется "плетенка", мы в последний момент взяли, нам ее бесплатно отдала владелица магазина, которая находится на нашей улице. Мы ее берегли, хотели ее съесть… но мы вообще не ели, не пили… Теперь бережем ее", - рассказала она. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

https://ria.ru/20240819/naemniki-1966976399.html

россия

курская область

суджанский район

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Жительница курского приграничья о том, как выбиралась из родного села «Всё время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится…». Жительница Курской области Ирина Кириченко рассказала РИА Новости, как вместе с мамой прошла 20 км пешком по полям и посадкам, выбираясь из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали украинские войска и иностранные наёмники. 2024-08-20T07:56 true PT2M23S

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россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия