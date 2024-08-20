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"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:52
2024-08-20T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", — отметил он.По словам эксперта, Министерству обороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника, все, что они поставили, так или иначе станет недееспособно, пояснил экс-советник."По сути, это крах украинских вооруженных сил, если уж прямо говорить, вещи называть своими именами. А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
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в мире, курская область, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского

Соскин: Зеленский пошел на Курскую область, чтобы отвлечь внимание и сбежать

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", — отметил он.
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По словам эксперта, Министерству обороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника, все, что они поставили, так или иначе станет недееспособно, пояснил экс-советник.
"По сути, это крах украинских вооруженных сил, если уж прямо говорить, вещи называть своими именами. А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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