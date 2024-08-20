https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:52
2024-08-20T19:52
2024-08-20T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", — отметил он.По словам эксперта, Министерству обороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника, все, что они поставили, так или иначе станет недееспособно, пояснил экс-советник."По сути, это крах украинских вооруженных сил, если уж прямо говорить, вещи называть своими именами. А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html
https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html
курская область
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского
Соскин: Зеленский пошел на Курскую область, чтобы отвлечь внимание и сбежать
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге
на YouTube.
"По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", — отметил он.
По словам эксперта, Министерству обороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника, все, что они поставили, так или иначе станет недееспособно, пояснил экс-советник.
"По сути, это крах украинских вооруженных сил, если уж прямо говорить, вещи называть своими именами. А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.
Шестого августа формирования ВСУ
вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.