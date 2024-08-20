https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html

"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского

"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского - РИА Новости, 20.08.2024

"Готовит бегство". В Киеве заметили странную деталь в действиях Зеленского

Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:52

2024-08-20T19:52

2024-08-20T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

украина

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский решил пойти на атаку Курской области, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."По многим показателям – политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Он, собственно, тоже понимает, я думаю, он готовит бегство, скорее всего, своей семьи, к этому времени. Для отвлечения, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была эта курская операция", — отметил он.По словам эксперта, Министерству обороны ФРГ отказали в деньгах для поддержания функциональной работоспособности немецкой техники, которая сегодня используется на фронте на Украине. В результате к концу сентября вся немецкая техника, все, что они поставили, так или иначе станет недееспособно, пояснил экс-советник."По сути, это крах украинских вооруженных сил, если уж прямо говорить, вещи называть своими именами. А виновник кто? Зеленский, конечно", — резюмировал Соскин.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240820/spetsoperatsiya-1967347410.html

https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html

курская область

киев

украина

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в мире, курская область, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины