https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html

В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область

В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024

В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область

Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft. "Если... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:46

2024-08-20T12:46

2024-08-20T12:48

в мире

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft. "Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации. В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область могла бы изменить ситуацию в конфликте, если бы отвлекла значительное количество российских военных с основного фронта, либо украинские военные смогли бы захватить стратегически важные объекты, но ничего из этого не представляется вероятным. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967247320.html

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967237391.html

курская область

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в мире, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина