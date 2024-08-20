В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
RS: Зеленский атакой на Курскую область рискует поставками дальнобойного оружия
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft.
"Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации.
"Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область могла бы изменить ситуацию в конфликте, если бы отвлекла значительное количество российских военных с основного фронта, либо украинские военные смогли бы захватить стратегически важные объекты, но ничего из этого не представляется вероятным.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.