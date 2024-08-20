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В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
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12:46 20.08.2024 (обновлено: 12:48 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft. "Если... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:46
2024-08-20T12:48
в мире
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft. "Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации. В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область могла бы изменить ситуацию в конфликте, если бы отвлекла значительное количество российских военных с основного фронта, либо украинские военные смогли бы захватить стратегически важные объекты, но ничего из этого не представляется вероятным. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967247320.html
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967237391.html
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в мире, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
В мире, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область

RS: Зеленский атакой на Курскую область рискует поставками дальнобойного оружия

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия из-за атаки ВСУ на Курскую область, пишет Responsible Statecraft.

"Если Белый дом прав, утверждая, что Украина начала атаку на Курскую область без благословения Америки, этот инцидент может укрепить позиции тех в Вашингтоне, кто утверждает, что неразумно предоставлять дальнобойное оружие Зеленскому, склонному к безрассудству", — говорится в публикации.
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Вчера, 09:58
В статье отмечается, что атака ВСУ на Курскую область могла бы изменить ситуацию в конфликте, если бы отвлекла значительное количество российских военных с основного фронта, либо украинские военные смогли бы захватить стратегически важные объекты, но ничего из этого не представляется вероятным.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
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В миреКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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