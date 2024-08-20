https://ria.ru/20240820/zasedanie-1967373429.html
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 20.08.2024
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:02
2024-08-20T17:02
2024-08-20T17:07
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курская область
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
2024-08-20T17:02
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россия, курская область, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничных территорий