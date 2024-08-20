Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 20.08.2024 (обновлено: 17:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zasedanie-1967373429.html
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 20.08.2024
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:02
2024-08-20T17:07
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967374194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_254b802c1e6387bf24da0444af01d27a.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий
2024-08-20T17:02
true
PT4M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967374194_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f45c97154a96c007d2b7cc8eac10db40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Белоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничных территорий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактику
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАндрей БелоусовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала