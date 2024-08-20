https://ria.ru/20240820/zasedanie-1967373429.html

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 20.08.2024

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:02

2024-08-20T17:02

2024-08-20T17:07

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курская область

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

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Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий 2024-08-20T17:02 true PT4M52S

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россия, курская область, андрей белоусов, безопасность