https://ria.ru/20240820/zarplata-1967232243.html

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Россияне назвали достойный размер оплаты труда - РИА Новости, 20.08.2024

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни". "Сумму в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:29

2024-08-20T08:29

2024-08-20T15:59

россия

общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни". "Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных", — говорится в публикации. Вместе с тем, 19 процентов заявили о сумме более 500 тысяч, а 18 процентов - менее ста тысяч. Кроме того, 69 процентов респондентов отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии. В свою очередь, 80 процентов готовы учиться и повышать квалификацию, чтобы получать больше денег. В июле РИА Новости приводили статистику, что средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тысячи рублей), у госслужащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.

https://ria.ru/20240808/kurer-1964914410.html

https://ria.ru/20240819/zarplata-1966962881.html

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