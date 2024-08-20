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Россияне назвали достойный размер оплаты труда - РИА Новости, 20.08.2024
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08:29 20.08.2024 (обновлено: 15:59 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/zarplata-1967232243.html
Россияне назвали достойный размер оплаты труда
Россияне назвали достойный размер оплаты труда - РИА Новости, 20.08.2024
Россияне назвали достойный размер оплаты труда
Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни". "Сумму в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:29
2024-08-20T15:59
россия
общество
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни". "Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных", — говорится в публикации. Вместе с тем, 19 процентов заявили о сумме более 500 тысяч, а 18 процентов - менее ста тысяч. Кроме того, 69 процентов респондентов отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии. В свою очередь, 80 процентов готовы учиться и повышать квалификацию, чтобы получать больше денег. В июле РИА Новости приводили статистику, что средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тысячи рублей), у госслужащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.
https://ria.ru/20240808/kurer-1964914410.html
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россия, общество
Россия, Общество
Россияне назвали достойный размер оплаты труда

"Сравни": 48% россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни".

"Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных", — говорится в публикации.
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вместе с тем, 19 процентов заявили о сумме более 500 тысяч, а 18 процентов - менее ста тысяч.

Кроме того, 69 процентов респондентов отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии. В свою очередь, 80 процентов готовы учиться и повышать квалификацию, чтобы получать больше денег.

В июле РИА Новости приводили статистику, что средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тысячи рублей), у госслужащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.
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