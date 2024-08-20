Россияне назвали достойный размер оплаты труда
"Сравни": 48% россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей
© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около половины опрошенных россиян назвали достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни".
"Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных", — говорится в публикации.
"Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, 19 процентов заявили о сумме более 500 тысяч, а 18 процентов - менее ста тысяч.
Кроме того, 69 процентов респондентов отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии. В свою очередь, 80 процентов готовы учиться и повышать квалификацию, чтобы получать больше денег.
В июле РИА Новости приводили статистику, что средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тысячи рублей), у госслужащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.
Кроме того, 69 процентов респондентов отметили, что возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии. В свою очередь, 80 процентов готовы учиться и повышать квалификацию, чтобы получать больше денег.
В июле РИА Новости приводили статистику, что средняя зарплата в России первом квартале 2024 года продолжила расти и составила 80,6 тысяч рублей. В то же время в разрезе отраслей и отдельных городов ситуация крайне неоднородна. Самые высокие зарплаты отмечаются в банковской сфере (294 тысячи рублей), у госслужащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.