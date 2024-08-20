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В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:51
2024-08-20T02:51
2024-08-20T02:51
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. "Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками ... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что это в значительной степени обезопасит существующий сегодня в первую очередь для автолюбителей риск "зацепить" или "прижать" мотоциклистов.
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авто, султан хамзаев, госдума рф, общество, россия
Авто, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы
Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы.
"Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками ... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что это в значительной степени обезопасит существующий сегодня в первую очередь для автолюбителей риск "зацепить" или "прижать" мотоциклистов.