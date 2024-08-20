Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/zapret-1967212485.html
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:51
2024-08-20T02:51
авто
султан хамзаев
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы. "Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками ... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что это в значительной степени обезопасит существующий сегодня в первую очередь для автолюбителей риск "зацепить" или "прижать" мотоциклистов.
https://ria.ru/20240815/shtrafy-1966293861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, султан хамзаев, госдума рф, общество, россия
Авто, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуме предложили запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы

Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы.
"Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками ... понятная мера: запретить мотоциклистам совершать обгон автомобилей. Разрешить движение исключительно по полосе", - сказал он РИА Новости.
Пункт взимания платы на трассе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
15 августа, 02:48
Депутат считает, что это в значительной степени обезопасит существующий сегодня в первую очередь для автолюбителей риск "зацепить" или "прижать" мотоциклистов.
 
АвтоСултан ХамзаевГосдума РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала