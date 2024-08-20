https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

"Это не предотвратить". Запад послал Зеленскому фатальный сигнал

"Это не предотвратить". Запад послал Зеленскому фатальный сигнал - РИА Новости, 20.08.2024

"Это не предотвратить". Запад послал Зеленскому фатальный сигнал

У союзников Киева иссяк энтузиазм. Зеленский уже жалуется на недостаточную поддержку, а Германия все равно собирается сократить военное финансирование Украины... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:00

2024-08-20T08:02

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. У союзников Киева иссяк энтузиазм. Зеленский уже жалуется на недостаточную поддержку, а Германия все равно собирается сократить военное финансирование Украины. Почему не сдержали обещания наращивать помощь — в материале РИА Новости.Военная экономияБерлин урезает украинские расходы в два раза — с восьми миллиардов евро на 2024 год до четырех на 2025-й. Более того, немцы отказываются от каких-либо вариантов расширения программы. Глава Минфина Кристиан Линднер направил министру обороны Борису Писториусу письмо, где изложил новые правительственные планы. Помощь продолжит поступать Украине, но дополнительные заявки одобрять не будут. Причина вполне тривиальная: второй по уровню военной поддержки союзник Киева хочет сэкономить.За инициативой, вероятно, стоит сам канцлер Олаф Шольц. Он также запретил военному ведомству направлять запросы в Минфин с перечнем украинских потребностей. Из-за этого в правящей коалиции наметился раздор. Писториус и Линднер спорят о судьбе сверхплановых расходов на Украину на этот год в размере 3,87 миллиарда евро.Эти деньги должны были пойти на артиллерийские боеприпасы, беспилотники и бронетехнику. Однако ведомство Линднера траты не одобрило. ВСУ, скорее всего, не получат и запчастей для самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000. Долгосрочный ущерб Киева практически невозможно предотвратить.Если военные потребности Украины в следующем году будут выше запланированных, то Берлин уже ничем помочь не сможет. Председатель комитета бундестага по международным отношениям социал-демократ Михаэль Рот назвал сокращение немецкой помощи "фатальным сигналом для Украины".В перспективе расходы Германии на поддержку Киева могут урезать почти десятикратно. К 2027 году объем этих средств, как ожидают немецкие СМИ, будет на уровне 500 миллионов евро.Ожидания и реальностьА ведь всего месяц назад на саммите НАТО в Вашингтоне западные партнеры заверили Зеленского, что приложат все усилия для продолжения помощи, при этом военные поставки будут более оперативными и скоординированными.В итоговом договоре страны альянса обязались "поддерживать неотложные потребности Украины в области обороны и безопасности". По сути, документ стал ответом на возмущенные требования главы киевского режима увеличить помощь. Однако Зеленский продолжает предъявлять претензии даже к самым активным союзникам.Например, он считает, что Украине недостаточно помогает Великобритания: с февраля 2022-го Лондон был лидером в поддержке Киева, однако сейчас "ситуация замедлилась".Основное требование к партнерам, помимо поставок, — отмена запрета на дальнобойные удары по России западным оружием. Британия до сих пор официально не разрешила бить вглубь российской территории ракетами Storm Shadow. На такой позиции Лондона настаивает Вашингтон.Тем не менее Лондон собирается укреплять партнерство с Киевом. Премьер Кир Стармер поручил Совету национальной безопасности разработать план расширенной поддержки. Заявляют, что помощь теперь будет "всеобъемлющей". Уже создана правительственная группа, которая будет выстраивать единую политику страны по Украине.Ход за канцлеромВ то же время Киев встревожен заявлениями в Берлине. Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев призвал партнера ни в коем случае не сокращать военную помощь и найти дополнительные деньги. Дипломат пригрозил Германии еще большими финансовыми потерями в случае поражения Украины.Однако неприятные последствия для Запада уже очевидны. Акции крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall в понедельник упали в цене сразу на 4,5 процента. С начала года стоимость ценных бумаг компании уверенно росла — они подорожали на 89 процентов за счет поставок оружия, боеприпасов и боевых машин для ВСУ. Теперь перспектива роста заказов на 2025-й стала туманнее и прежней уверенности нет.Совсем уходить с Украины Германия не собирается. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, заявленные четыре миллиарда евро помощи Киеву — все равно очень большая сумма."Наметившаяся тенденция позитивная, но ее явно не следует переоценивать. Учитывая помощь от США и Великобритании, поддержки в таком объеме будет вполне достаточно, чтобы ВСУ продолжали боевые действия", — отмечает эксперт.Впрочем, отмечает он, мотивы и предпосылки сокращения помощи отражают ситуацию с внутриполитическими проблемами самой Германии. Шольц рискует стать самым непопулярным канцлером за всю историю социологии. Именно благодаря ему немцы взяли на себя обременения, связанные с Украиной. Поэтому сейчас глава правительства пытается изменить ситуацию и поднять рейтинг своей коалиции. С учетом давления оппозиции и американцев вопрос в том, как далеко он готов пойти.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964436753.html

германия

украина

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германия, украина, владимир зеленский, олаф шольц, кристиан линднер, сша, великобритания, кир стармер, политика