https://ria.ru/20240820/zakon-1967394798.html
Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ
Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ
Фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом недопустим в современном обществе, это решение политически мотивировано и... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T18:13
2024-08-20T18:13
2024-08-20T18:13
религия
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом недопустим в современном обществе, это решение политически мотивировано и напоминает возвращение к худшим временам гонений на веру советского периода, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций."То, что сейчас происходит на Украине, можно смело назвать возвращением к худшим временам Советского Союза, когда, несмотря на Конституцию и законы, уничтожались церкви, сажались и расстреливались священники, закрывались храмы… Безусловно, что издание и реализация подобных законов носят политический характер. Люди, говорящие о запрете целой конфессии, вычеркивают всю историческую ценность и значимость того, что было сделано в том числе и князем Владимиром во время Крещения Руси. Из-за таких решений миллионы верующих теряют возможность исповедовать свою религию. Для современного общества это не только неприемлемо, но и категорически недопустимо", – сказал Ряховский РИА Новости.Он заверил, что российские христиане молятся за своих братьев на Украине."Пусть Всевышний укрепит их веру и даст им сил в преодолении этого непростого пути", – заключил епископ.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967390120.html
https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, религия
Религия, Украина, Религия
Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ
Епископ Ряховский: закон, запрещающий УПЦ, недопустим в современном мире
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом недопустим в современном обществе, это решение политически мотивировано и напоминает возвращение к худшим временам гонений на веру советского периода, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
"То, что сейчас происходит на Украине, можно смело назвать возвращением к худшим временам Советского Союза, когда, несмотря на Конституцию и законы, уничтожались церкви, сажались и расстреливались священники, закрывались храмы… Безусловно, что издание и реализация подобных законов носят политический характер. Люди, говорящие о запрете целой конфессии, вычеркивают всю историческую ценность и значимость того, что было сделано в том числе и князем Владимиром во время Крещения Руси. Из-за таких решений миллионы верующих теряют возможность исповедовать свою религию. Для современного общества это не только неприемлемо, но и категорически недопустимо", – сказал Ряховский РИА Новости.
Он заверил, что российские христиане молятся за своих братьев на Украине
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"Пусть Всевышний укрепит их веру и даст им сил в преодолении этого непростого пути", – заключил епископ.