https://ria.ru/20240820/zakon-1967394798.html

Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ

Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

Глава российских пятидесятников прокомментировал закон о запрете УПЦ

Фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом недопустим в современном обществе, это решение политически мотивировано и... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T18:13

2024-08-20T18:13

2024-08-20T18:13

религия

украина

религия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Фактический запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевским режимом недопустим в современном обществе, это решение политически мотивировано и напоминает возвращение к худшим временам гонений на веру советского периода, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций."То, что сейчас происходит на Украине, можно смело назвать возвращением к худшим временам Советского Союза, когда, несмотря на Конституцию и законы, уничтожались церкви, сажались и расстреливались священники, закрывались храмы… Безусловно, что издание и реализация подобных законов носят политический характер. Люди, говорящие о запрете целой конфессии, вычеркивают всю историческую ценность и значимость того, что было сделано в том числе и князем Владимиром во время Крещения Руси. Из-за таких решений миллионы верующих теряют возможность исповедовать свою религию. Для современного общества это не только неприемлемо, но и категорически недопустимо", – сказал Ряховский РИА Новости.Он заверил, что российские христиане молятся за своих братьев на Украине."Пусть Всевышний укрепит их веру и даст им сил в преодолении этого непростого пути", – заключил епископ.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967390120.html

https://ria.ru/20240820/upts-1967384228.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, религия