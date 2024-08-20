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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Сумах - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Сумах

Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области и в Сумах на Украине, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:20

2024-08-20T23:20

2024-08-20T23:20

специальная военная операция на украине

полтавская область

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области и в Сумах на Украине, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области... Сообщают о взрывах в Сумах", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

россия

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полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире