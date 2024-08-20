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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Взрывы раздались в Винницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:06
2024-08-20T00:06
2024-08-20T00:15
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в Винницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 0.08 мск тревога звучит в Сумской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР."Сообщают о взрывах в Винницкой области", - пишет издание в своём Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html
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Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
"Страна.ua": в Винницкой области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога