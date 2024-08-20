https://ria.ru/20240820/vzryv-1967434489.html

После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших

После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших - РИА Новости, 20.08.2024

После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших

Трое пострадавших при взрыве в многоэтажке Новороссийска госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - в среднем, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:14

2024-08-20T23:14

2024-08-20T23:14

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве в многоэтажке Новороссийска госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - в среднем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Во вторник источник информировал о взрыве в многоэтажке Новороссийска, где они подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы. Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних. "Трое пострадавших госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - парень и девушка - в среднем", - сказал источник.

https://ria.ru/20240816/chelovek-1966683204.html

новороссийск

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2024

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происшествия, новороссийск