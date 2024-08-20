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После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших
После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших - РИА Новости, 20.08.2024
После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших
Трое пострадавших при взрыве в многоэтажке Новороссийска госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - в среднем, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:14
2024-08-20T23:14
2024-08-20T23:14
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве в многоэтажке Новороссийска госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - в среднем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Во вторник источник информировал о взрыве в многоэтажке Новороссийска, где они подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы. Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних. "Трое пострадавших госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - парень и девушка - в среднем", - сказал источник.
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
После взрыва в доме в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших
После взрыва в многоэтажке в Новороссийске госпитализировали трех пострадавших
КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве в многоэтажке Новороссийска госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - в среднем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник источник информировал о взрыве в многоэтажке Новороссийска, где они подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы. Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 мск на 13-м этаже дома на Анапском шоссе.
Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.
"Трое пострадавших госпитализированы, одна девушка в тяжёлом состоянии, ещё двое - парень и девушка - в среднем", - сказал источник.