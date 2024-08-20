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При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали

При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали - РИА Новости, 20.08.2024

При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали

Один подросток погиб, ещё трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:35

2024-08-20T22:35

2024-08-20T22:44

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Один подросток погиб, ещё трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Один подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске", - говорится в сообщении.Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 (совпадает с московским) на 13-м этаже дома на Анапском шоссе.Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240818/sergiev_posad-1966843796.html

новороссийск

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2024

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происшествия, новороссийск