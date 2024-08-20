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При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали - РИА Новости, 20.08.2024
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22:35 20.08.2024 (обновлено: 22:44 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vzryv-1967431057.html
При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали
При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали - РИА Новости, 20.08.2024
При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали
Один подросток погиб, ещё трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:35
2024-08-20T22:44
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Один подросток погиб, ещё трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Один подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске", - говорится в сообщении.Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 (совпадает с московским) на 13-м этаже дома на Анапском шоссе.Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб подросток, трое пострадали

При взрыве гранаты в доме в Новороссийске погиб подросток, 3 человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Один подросток погиб, ещё трое пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Один подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хлопок произошёл около 18.00 (совпадает с московским) на 13-м этаже дома на Анапском шоссе.
Предварительно, причиной происшествия стал подрыв гранаты РГД одним из несовершеннолетних.
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18 августа, 07:15
 
ПроисшествияНовороссийск
 
 
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