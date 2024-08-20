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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы снова раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:34
2024-08-20T21:34
2024-08-20T21:34
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы