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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы снова раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T21:34

2024-08-20T21:34

2024-08-20T21:34

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

херсон

херсонская область

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в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины