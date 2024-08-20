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В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически - РИА Новости, 20.08.2024
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03:18 20.08.2024 (обновлено: 04:26 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vyplata-1967215346.html
В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически
В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически - РИА Новости, 20.08.2024
В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:18
2024-08-20T04:26
общество
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никита чаплин
госдума рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "До 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы (при условии, что родитель не получает выплату за уход), имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Таким гражданам нужно было подавать заявление на оформление выплаты. С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход", — сказал Чаплин. При этом, по его словам, остаются без изменений выплата в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы. "Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты, облегчая жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает", - подчеркнул депутат.
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически

Депутат Чаплин: пенсионеры и инвалиды с 2025 года получат автоматическую выплату

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"До 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы (при условии, что родитель не получает выплату за уход), имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Таким гражданам нужно было подавать заявление на оформление выплаты. С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход", — сказал Чаплин.
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При этом, по его словам, остаются без изменений выплата в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.
"Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России. Эти изменения направлены на упрощение процедуры и автоматизацию выплаты, облегчая жизнь пожилым гражданам и инвалидам, а также тем, кто за ними ухаживает", - подчеркнул депутат.
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