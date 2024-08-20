https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 20.08.2024

"Новые атаки". Отчаянный шаг ВСУ вызвал испуг на Западе

Украинские войска несут большие потери, безуспешно пытаясь совершать новые атаки в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:51

2024-08-20T20:51

2024-08-20T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери, безуспешно пытаясь совершать новые атаки в Курской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинцы несут очень серьезные потери в районе Курской области, они предпринимают попытки провести новые атаки, чтобы прорваться, но им это не удается", — отметил он.По словам эксперта, потери украинской бронетехники в районе Курской области особенно высоки, они вдвое превышают потери на других фронтах. При этом Меркурис назвал это направление наименее стратегически важным для Киева.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967411512.html

https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967410440.html

курская область

киев

россия

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в мире, курская область, киев, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины