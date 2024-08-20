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"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ

"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024

"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ

Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:24

2024-08-20T16:24

2024-08-20T19:19

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Грубые просчеты в логистике, снабжении и планировании привели к уничтожению крупной части украинских резервов. Между тем, заявленная цель по отвлечению российских войск похоже, провалилась", — констатировал он.По словам журналиста, российские военные не только не отступили из района Покровска в ДНР, но и усилии свои позиции.Как отметил Боуз, Россия обладает значительными материальными и временными ресурсами для пресечения любого наступления ВСУ, в то время как положение киевского режима довольно шаткое из-за приближения зимы.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

https://ria.ru/20240820/dzhonson-1967337841.html

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