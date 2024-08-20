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"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 20.08.2024 (обновлено: 19:19 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ
Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:24
2024-08-20T19:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Грубые просчеты в логистике, снабжении и планировании привели к уничтожению крупной части украинских резервов. Между тем, заявленная цель по отвлечению российских войск похоже, провалилась", — констатировал он.По словам журналиста, российские военные не только не отступили из района Покровска в ДНР, но и усилии свои позиции.Как отметил Боуз, Россия обладает значительными материальными и временными ресурсами для пресечения любого наступления ВСУ, в то время как положение киевского режима довольно шаткое из-за приближения зимы.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
https://ria.ru/20240820/dzhonson-1967337841.html
россия
курская область
украина
киев
покровск
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безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, покровск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Покровск, Донецкая Народная Республика
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ

Боуз: Россия уничтожила крупные резервы ВСУ, не перебрасывая войска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия уничтожила крупные резервы украинской армии в курском приграничье, не перебрасывая части с других участков фронта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Грубые просчеты в логистике, снабжении и планировании привели к уничтожению крупной части украинских резервов. Между тем, заявленная цель по отвлечению российских войск похоже, провалилась", — констатировал он.
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По словам журналиста, российские военные не только не отступили из района Покровска в ДНР, но и усилии свои позиции.
Как отметил Боуз, Россия обладает значительными материальными и временными ресурсами для пресечения любого наступления ВСУ, в то время как положение киевского режима довольно шаткое из-за приближения зимы.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевПокровскДонецкая Народная Республика
 
 
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