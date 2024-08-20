https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html

Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством

Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством - РИА Новости, 20.08.2024

Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством

Попадая в плен, солдаты ВСУ, которые мародерствуют в Курской области, пытаются скрыть это, но их выдает информация в собственных гаджетах, заявил Командир... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:22

2024-08-20T15:22

2024-08-20T15:51

безопасность

курская область

брянская область

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Попадая в плен, солдаты ВСУ, которые мародерствуют в Курской области, пытаются скрыть это, но их выдает информация в собственных гаджетах, заявил Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"."К сожалению, их выдают их GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи самим фиксировать", — сказал он.Алаудинов добавил, что становится смешно слушать беседы солдат ВСУ по телефону. Получается, они сами себя сдали, сказал командир "Ахмата".Военный заключил, что большая часть мародеров, как он назвал военнослужащих украинской армии, орудующих в Курской области, уже ликвидирована.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html

https://ria.ru/20240817/vsu-1966751051.html

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины