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Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством - РИА Новости, 20.08.2024
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15:22 20.08.2024 (обновлено: 15:51 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vsu-1967342413.html
Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством
Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством
Попадая в плен, солдаты ВСУ, которые мародерствуют в Курской области, пытаются скрыть это, но их выдает информация в собственных гаджетах, заявил Командир... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:22
2024-08-20T15:51
безопасность
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Попадая в плен, солдаты ВСУ, которые мародерствуют в Курской области, пытаются скрыть это, но их выдает информация в собственных гаджетах, заявил Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1"."К сожалению, их выдают их GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи самим фиксировать", — сказал он.Алаудинов добавил, что становится смешно слушать беседы солдат ВСУ по телефону. Получается, они сами себя сдали, сказал командир "Ахмата".Военный заключил, что большая часть мародеров, как он назвал военнослужащих украинской армии, орудующих в Курской области, уже ликвидирована.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/wsj-1966739298.html
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безопасность, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов раскрыл, что выдает пленных солдат ВСУ, занимавшихся мародерством

Алаудинов: мародерствующие солдаты ВСУ выдают себя в плену данными из телефонов

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Попадая в плен, солдаты ВСУ, которые мародерствуют в Курской области, пытаются скрыть это, но их выдает информация в собственных гаджетах, заявил Командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
"К сожалению, их выдают их GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи самим фиксировать", — сказал он.
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Алаудинов добавил, что становится смешно слушать беседы солдат ВСУ по телефону. Получается, они сами себя сдали, сказал командир "Ахмата".
Военный заключил, что большая часть мародеров, как он назвал военнослужащих украинской армии, орудующих в Курской области, уже ликвидирована.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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БезопасностьКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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