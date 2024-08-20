https://ria.ru/20240820/vsu-1967319504.html

В Германии раскрыли "тайную" цель атаки ВСУ на Курскую область

В Германии раскрыли "тайную" цель атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024

В Германии раскрыли "тайную" цель атаки ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область бессмысленна сама по себе, ее целью была попытка Киева отвлечь украинцев от поражения на Донбассе, считает бывший военный советник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:22

2024-08-20T14:22

2024-08-20T15:51

в мире

курская область

киев

донбасс

ангела меркель

владимир зеленский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область бессмысленна сама по себе, ее целью была попытка Киева отвлечь украинцев от поражения на Донбассе, считает бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, об этом он заявил в эфире Westend Verlag."Эта операция, конечно, имеет и политическое значение, и значение для СМИ, так как сейчас все говорят об этой операции украинцев в Курской области, а не о отчаянном положении на фронте в Донбассе, где также наступают русские", — сказал он.Вад добавил, что успехи ВСУ в Курской области преувеличены, так как "наступление" украинской армии в прошлом году также подавалось как позитивная история, в то время как украинские победы были точечными и незначительными.Владимир Зеленский же использует свою операцию, чтобы доказать союзникам, что поставки оружия Киеву имеют смысл, заключил он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240819/vsu-1967114447.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967039646.html

курская область

киев

донбасс

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в мире, курская область, киев, донбасс, ангела меркель, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины