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Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 20.08.2024
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10:33 20.08.2024 (обновлено: 11:03 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vsu-1967254669.html
Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе
Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 20.08.2024
Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе
Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:33
2024-08-20T11:03
суджанский район
вооруженные силы украины
россия
курская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.&quot;Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен&quot;, — сказал генерал-майор.Он уточнил, что на этом участке противнику противостоят бойцы спецназа "Ахмат", 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
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суджанский район, вооруженные силы украины, россия, курская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов
Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
«

"Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен", — сказал генерал-майор.

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Он уточнил, что на этом участке противнику противостоят бойцы спецназа "Ахмат", 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Суджанский районВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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