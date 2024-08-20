https://ria.ru/20240820/vsu-1967254669.html

Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе - РИА Новости, 20.08.2024

Алаудинов: российские силы остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:33

2024-08-20T10:33

2024-08-20T11:03

суджанский район

вооруженные силы украины

россия

курская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 авг — РИА Новости. Российские подразделения остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов."Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен", — сказал генерал-майор.Он уточнил, что на этом участке противнику противостоят бойцы спецназа "Ахмат", 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка и 2-й бригады спецназа.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.По данным на 19 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://radiosputnik.ru/20240820/naemniki-1967243087.html

суджанский район

россия

курская область

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суджанский район, вооруженные силы украины, россия, курская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов