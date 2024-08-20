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Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу - РИА Новости, 20.08.2024
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23:17 20.08.2024 (обновлено: 23:31 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vstrecha-1967434649.html
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу - РИА Новости, 20.08.2024
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:17
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грозный
политика
северо-кавказский федеральный округ
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню."Доложил Владимиру Владимировичу о социально-экономической обстановке в регионе. Глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы. До конца года планируем снизить ее с 7% до 5%", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
грозный
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Путин прибывает в Чечню
Путин прибывает в Чечню
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грозный, видео, политика, северо-кавказский федеральный округ, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Грозный, Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.
2024-08-20T23:17
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Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу

Кадыров на встрече доложил Путину о социально-экономической обстановке в Чечне

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню.
"Доложил Владимиру Владимировичу о социально-экономической обстановке в регионе. Глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы. До конца года планируем снизить ее с 7% до 5%", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
 
ГрозныйПолитикаСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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