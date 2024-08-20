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Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу - РИА Новости, 20.08.2024
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:17
2024-08-20T23:17
2024-08-20T23:31
грозный
политика
северо-кавказский федеральный округ
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню."Доложил Владимиру Владимировичу о социально-экономической обстановке в регионе. Глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы. До конца года планируем снизить ее с 7% до 5%", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Путин прибывает в Чечню
Путин прибывает в Чечню
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Грозный, Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.
2024-08-20T23:17
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PT0M29S
Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу
Кадыров на встрече доложил Путину о социально-экономической обстановке в Чечне