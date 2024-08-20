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Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу

Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу - РИА Новости, 20.08.2024

Путин и Кадыров провели отдельную двустороннюю встречу

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T23:17

2024-08-20T23:17

2024-08-20T23:31

грозный

политика

северо-кавказский федеральный округ

россия

владимир путин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической обстановке в регионе.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и приехал в Чечню."Доложил Владимиру Владимировичу о социально-экономической обстановке в регионе. Глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы. До конца года планируем снизить ее с 7% до 5%", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

грозный

северо-кавказский федеральный округ

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Путин прибывает в Чечню Путин прибывает в Чечню 2024-08-20T23:17 true PT0M29S

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