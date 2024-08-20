https://ria.ru/20240820/vstrecha-1967422049.html
Путин встретился с добровольцами, уезжающими на СВО из Чечни
Путин встретился с добровольцами, уезжающими на СВО из Чечни - РИА Новости, 20.08.2024
Путин встретился с добровольцами, уезжающими на СВО из Чечни
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:24
2024-08-20T21:24
2024-08-20T21:28
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции.Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.Президенту продемонстрировали образцы экипировки, которую используют военные инструкторы в зоне СВО.Кроме того, Путину показали образцы иностранного стрелкового оружия, в том числе изъятого "на земле" во время боевых действий в рамках СВО.Российский университет спецназа находится в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.С начала СВО на его базе прошли подготовку более 18,6 тысячи добровольцев. Для них разработаны курсы ускоренной боевой подготовки, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и многое другое.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, гудермес, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Гудермес, Владимир Путин, Безопасность
Путин встретился с добровольцами, уезжающими на СВО из Чечни
Путин встретился с добровольцами, уезжающими на СВО из университета спецназа
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции.
Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.
Президенту продемонстрировали образцы экипировки, которую используют военные инструкторы в зоне СВО.
Кроме того, Путину показали образцы иностранного стрелкового оружия, в том числе изъятого "на земле" во время боевых действий в рамках СВО.
Российский университет спецназа находится в Гудермесе
и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.
С начала СВО на его базе прошли подготовку более 18,6 тысячи добровольцев. Для них разработаны курсы ускоренной боевой подготовки, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и многое другое.