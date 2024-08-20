https://ria.ru/20240820/vstrecha-1967372724.html

Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания

Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания - РИА Новости, 20.08.2024

Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:59

2024-08-20T16:59

2024-08-20T17:36

политика

северо-кавказский федеральный округ

беслан

владимир путин

сергей меняйло

юрий чайка

россия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.Его сопровождал глава Северной Осетии Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

https://ria.ru/20240820/terakt-1967370376.html

северо-кавказский федеральный округ

беслан

россия

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политика, северо-кавказский федеральный округ, беслан, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, россия