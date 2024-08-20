https://ria.ru/20240820/vstrecha-1967372724.html
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания - РИА Новости, 20.08.2024
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:59
2024-08-20T16:59
2024-08-20T17:36
политика
северо-кавказский федеральный округ
беслан
владимир путин
сергей меняйло
юрий чайка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967382460_0:43:3563:2047_1920x0_80_0_0_704ebf028d3bad0686056a922c37d4af.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.Его сопровождал глава Северной Осетии Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
https://ria.ru/20240820/terakt-1967370376.html
северо-кавказский федеральный округ
беслан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967382460_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_75b4dbcdd3973e815b74db9007c28447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, северо-кавказский федеральный округ, беслан, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, россия
Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Беслан, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Юрий Чайка, Россия
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания
Путин встретился с главой Северной Осетии – Алании Меняйло