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Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания - РИА Новости, 20.08.2024
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16:59 20.08.2024 (обновлено: 17:36 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vstrecha-1967372724.html
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания - РИА Новости, 20.08.2024
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:59
2024-08-20T17:36
политика
северо-кавказский федеральный округ
беслан
владимир путин
сергей меняйло
юрий чайка
россия
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.Его сопровождал глава Северной Осетии Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
https://ria.ru/20240820/terakt-1967370376.html
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политика, северо-кавказский федеральный округ, беслан, владимир путин, сергей меняйло, юрий чайка, россия
Политика, Северо-Кавказский Федеральный округ, Беслан, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Юрий Чайка, Россия
Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания

Путин встретился с главой Северной Осетии – Алании Меняйло

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов Матери Беслана - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на встрече с представителями ассоциации жертв терактов "Матери Беслана"
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.
Во вторник Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе №1 города Беслана в 2004 году.
Его сопровождал глава Северной Осетии Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Встреча Путина с матерями жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
Вчера, 16:51
 
ПолитикаСеверо-Кавказский Федеральный округБесланВладимир ПутинСергей МеняйлоЮрий ЧайкаРоссия
 
 
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