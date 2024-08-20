https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html

Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества

Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества - РИА Новости, 20.08.2024

Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества

Оператор БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, что уничтожил около 40 украинских военных за месяц в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:03

2024-08-20T14:03

2024-08-20T14:03

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967309083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67e098e5ebeed909b8005ff6136849aa.jpg

ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 авг – РИА Новости. Оператор БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, что уничтожил около 40 украинских военных за месяц в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, за что был представлен к Ордену мужества. "Где-то в районе 40 получается. Представлен к Ордену мужества - как раз за доставленные неудобства противнику. В плане уничтожения техники и личного состава", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве уничтоженных украинских военных в течение месяца. "Мартын" отметил, что отработка идет, в основном, по подвозу личного состава ВСУ, продовольствия на колесной технике. "За этот выход поразили три автомобиля. Один из них легкобронированный, что-то типа Humvee, и два - это пикапы, которые, по всей видимости, занимались подвозом личного состава. Заходят, прут безостановочно. Они постоянно заходят, выбиваем. Приходят другие – выбиваем, сразу же приходят третьи. "Мясные" заходы у них регулярно. Поражаем, поражаем, поражаем", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

работино

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оператор БПЛА об уничтожении украинских боевиков "Заходят, прут безостановочно. Они постоянно заходят, выбиваем". Оператор БПЛА разведроты 291-го полка с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, как в течение месяца уничтожил около 40 украинских боевиков и был представлен к ордену Мужества. 2024-08-20T14:03 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф