https://ria.ru/20240820/vs-1967313059.html
Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества
Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества - РИА Новости, 20.08.2024
Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества
Оператор БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, что уничтожил около 40 украинских военных за месяц в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:03
2024-08-20T14:03
2024-08-20T14:03
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 авг – РИА Новости. Оператор БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, что уничтожил около 40 украинских военных за месяц в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, за что был представлен к Ордену мужества. "Где-то в районе 40 получается. Представлен к Ордену мужества - как раз за доставленные неудобства противнику. В плане уничтожения техники и личного состава", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве уничтоженных украинских военных в течение месяца. "Мартын" отметил, что отработка идет, в основном, по подвозу личного состава ВСУ, продовольствия на колесной технике. "За этот выход поразили три автомобиля. Один из них легкобронированный, что-то типа Humvee, и два - это пикапы, которые, по всей видимости, занимались подвозом личного состава. Заходят, прут безостановочно. Они постоянно заходят, выбиваем. Приходят другие – выбиваем, сразу же приходят третьи. "Мясные" заходы у них регулярно. Поражаем, поражаем, поражаем", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967309083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_504a6d2df2da4dc2665dfe3026ea403f.jpg
Оператор БПЛА об уничтожении украинских боевиков
"Заходят, прут безостановочно. Они постоянно заходят, выбиваем". Оператор БПЛА разведроты 291-го полка с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, как в течение месяца уничтожил около 40 украинских боевиков и был представлен к ордену Мужества.
2024-08-20T14:03
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Оператор БПЛА рассказал, за что его представили к Ордену мужества
Оператор БПЛА "Мартын" за месяц уничтожил в районе Работино 40 боевиков ВСУ
ТОКМАК (Запорожская обл.), 20 авг – РИА Новости. Оператор БПЛА разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным "Мартын" рассказал РИА Новости, что уничтожил около 40 украинских военных за месяц в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, за что был представлен к Ордену мужества.
«
"Где-то в районе 40 получается. Представлен к Ордену мужества - как раз за доставленные неудобства противнику. В плане уничтожения техники и личного состава", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве уничтоженных украинских военных в течение месяца.
"Мартын" отметил, что отработка идет, в основном, по подвозу личного состава ВСУ, продовольствия на колесной технике.
"За этот выход поразили три автомобиля. Один из них легкобронированный, что-то типа Humvee, и два - это пикапы, которые, по всей видимости, занимались подвозом личного состава. Заходят, прут безостановочно. Они постоянно заходят, выбиваем. Приходят другие – выбиваем, сразу же приходят третьи. "Мясные" заходы у них регулярно. Поражаем, поражаем, поражаем", - добавил собеседник.