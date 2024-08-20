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Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/vrachi-1967220937.html
Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ
Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ
Командир медицинской группы с позывным "Тяжелый", выполняющий задачи на курском направлении, рассказал РИА Новости, что военные медики "вытаскивали из рук... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:21
2024-08-20T05:21
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 20 авг - РИА Новости. Командир медицинской группы с позывным "Тяжелый", выполняющий задачи на курском направлении, рассказал РИА Новости, что военные медики "вытаскивали из рук смерти тяжелых гражданских", которые получают ранения при обстрелах ВСУ, в частности, спасли пожилых людей, шесть часов ожидавших помощи после прилета дрона. "У нас масса раненых, особенно в первые дни, когда мы заехали, был поток гражданских… Тяжелых, достаточно тяжелых гражданских людей мы вытащили из рук смерти благодаря нашим специалистам", - рассказал "Тяжелый". Военный врачи отмечают, что гражданские коллеги благодарны им за помощь, потому что они не сталкиваются с боевыми травмами в повседневной работе. "Были случаи, когда нам привозили гражданских людей пожилого возраста, они эвакуировались из одного из населёнников, и в них прилетел FPV-дрон. Шесть часов они валялись на дороге, военные наши их заметили, подобрали, привезли к нам, мы оказали помощь… Все живы-здоровы, но ранения серьезные были. Поэтому да, регулярно гражданских задевает", - рассказал военный врач, выполняющий задачи на Курском направлении, с позывным "Фрегат". По словам военных врачей, на курском направлении ситуация изменилась по сравнению с первыми днями после террористического нападения ВСУ на регион. "Когда противник зашел на нашу землю, никто не должен думать, что можно зайти на российскую землю и это ему покажется легкой прогулкой. То, что они против гражданского населения в Судже, над ними издевались… Попробуйте сейчас поиздеваться! Вот мы на равных бьемся, давайте, кость в кость, кто кого. Сейчас они повально в плен сдаются", - подытожил "Тяжелый". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240817/postradavshie-1966816995.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ

Военный врач: медики вытаскивали из рук смерти тяжелых гражданских

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
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Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении. Архивное фото
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КУРСК, 20 авг - РИА Новости. Командир медицинской группы с позывным "Тяжелый", выполняющий задачи на курском направлении, рассказал РИА Новости, что военные медики "вытаскивали из рук смерти тяжелых гражданских", которые получают ранения при обстрелах ВСУ, в частности, спасли пожилых людей, шесть часов ожидавших помощи после прилета дрона.
"У нас масса раненых, особенно в первые дни, когда мы заехали, был поток гражданских… Тяжелых, достаточно тяжелых гражданских людей мы вытащили из рук смерти благодаря нашим специалистам", - рассказал "Тяжелый".
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Военный врачи отмечают, что гражданские коллеги благодарны им за помощь, потому что они не сталкиваются с боевыми травмами в повседневной работе.
"Были случаи, когда нам привозили гражданских людей пожилого возраста, они эвакуировались из одного из населёнников, и в них прилетел FPV-дрон. Шесть часов они валялись на дороге, военные наши их заметили, подобрали, привезли к нам, мы оказали помощь… Все живы-здоровы, но ранения серьезные были. Поэтому да, регулярно гражданских задевает", - рассказал военный врач, выполняющий задачи на Курском направлении, с позывным "Фрегат".
По словам военных врачей, на курском направлении ситуация изменилась по сравнению с первыми днями после террористического нападения ВСУ на регион.
"Когда противник зашел на нашу землю, никто не должен думать, что можно зайти на российскую землю и это ему покажется легкой прогулкой. То, что они против гражданского населения в Судже, над ними издевались… Попробуйте сейчас поиздеваться! Вот мы на равных бьемся, давайте, кость в кость, кто кого. Сейчас они повально в плен сдаются", - подытожил "Тяжелый".
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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