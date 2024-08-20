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Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек
Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек - РИА Новости, 20.08.2024
Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек
Рабочий, госпитализированный после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, умер в больнице, таким образом число жертв происшествия выросло до... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:04
2024-08-20T15:04
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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Рабочий, госпитализированный после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, умер в больнице, таким образом число жертв происшествия выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова в центре Воронежа поступила в 10.16 мск 12 августа. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй был госпитализирован. Днем во вторник в местных Telegram-каналах появилась информация, что пострадавший, находившийся в реанимации, умер. "Смерть мужчины подтверждаем", - сказал представитель минздрава. СК ранее возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек
Число пострадавших при падении строительного лифта Воронеже выросло до трех
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Рабочий, госпитализированный после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, умер в больнице, таким образом число жертв происшествия выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова в центре Воронежа поступила в 10.16 мск 12 августа. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй был госпитализирован.
Днем во вторник в местных Telegram-каналах появилась информация, что пострадавший, находившийся в реанимации, умер.
"Смерть мужчины подтверждаем", - сказал представитель минздрава.
СК
ранее возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".