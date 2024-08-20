https://ria.ru/20240820/voronezh-1967336296.html

Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек

Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек - РИА Новости, 20.08.2024

Число жертв падения подъемника крана в Воронеже выросло до трех человек

Рабочий, госпитализированный после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, умер в больнице, таким образом число жертв происшествия выросло до... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:04

2024-08-20T15:04

2024-08-20T15:04

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Рабочий, госпитализированный после падения подъемника башенного крана на стройке в Воронеже, умер в больнице, таким образом число жертв происшествия выросло до трех человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона. Информация о ЧП на стройке на улице Ворошилова в центре Воронежа поступила в 10.16 мск 12 августа. По данным следствия, произошло падение подъемника башенного крана, в результате двое рабочих погибли, двое пострадали. Одному из пострадавших оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй был госпитализирован. Днем во вторник в местных Telegram-каналах появилась информация, что пострадавший, находившийся в реанимации, умер. "Смерть мужчины подтверждаем", - сказал представитель минздрава. СК ранее возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия