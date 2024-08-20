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В МИД опровергли проведение переговоров о визовом режиме со странами СНГ - РИА Новости, 20.08.2024
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04:25 20.08.2024 (обновлено: 09:12 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vizy-1967218313.html
В МИД опровергли проведение переговоров о визовом режиме со странами СНГ
В МИД опровергли проведение переговоров о визовом режиме со странами СНГ - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД опровергли проведение переговоров о визовом режиме со странами СНГ
Переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима на пространстве СНГ, в том числе между Россией и другими странами Содружества, сейчас не ведется,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:25
2024-08-20T09:12
россия
микаэл агасандян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима на пространстве СНГ, в том числе между Россией и другими странами Содружества, сейчас не ведется, заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "На пространстве СНГ (за исключением Туркменистана) действует безвизовый режим, что регулируется двусторонними и многосторонними соглашениями. Соответственно, для введения визового порядка потребовалось бы как минимум пересмотреть эти международные договоры. В настоящее время на площадке объединения переговоры ни об ужесточении, ни, наоборот, о послаблении действующего режима въезда не ведутся", — заявил Агасандян, отвечая на вопрос, возможно ли введение визового режима России с какими-либо странами СНГ. В то же время он отметил, что правовая база в этой сфере постоянно совершенствуется, в том числе в качестве реакции на появляющиеся вызовы и угрозы. "Так, из-за роста числа попыток незаконного пресечения границы по поддельным документам была введена обязательная для всех трудовых мигрантов дактилоскопическая регистрация, предпринимаются системные меры по усилению контроля за миграционными потоками, соответствующие процедуры постепенно переводятся в цифровую плоскость", — отметил он. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966548552.html
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россия, микаэл агасандян, снг, в мире
Россия, Микаэл Агасандян, СНГ, В мире
В МИД опровергли проведение переговоров о визовом режиме со странами СНГ

МИД: переговоры об изменении визового режима с другими странами СНГ не ведутся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима на пространстве СНГ, в том числе между Россией и другими странами Содружества, сейчас не ведется, заявил РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"На пространстве СНГ (за исключением Туркменистана) действует безвизовый режим, что регулируется двусторонними и многосторонними соглашениями. Соответственно, для введения визового порядка потребовалось бы как минимум пересмотреть эти международные договоры. В настоящее время на площадке объединения переговоры ни об ужесточении, ни, наоборот, о послаблении действующего режима въезда не ведутся", — заявил Агасандян, отвечая на вопрос, возможно ли введение визового режима России с какими-либо странами СНГ.
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В то же время он отметил, что правовая база в этой сфере постоянно совершенствуется, в том числе в качестве реакции на появляющиеся вызовы и угрозы.
"Так, из-за роста числа попыток незаконного пресечения границы по поддельным документам была введена обязательная для всех трудовых мигрантов дактилоскопическая регистрация, предпринимаются системные меры по усилению контроля за миграционными потоками, соответствующие процедуры постепенно переводятся в цифровую плоскость", — отметил он.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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