https://ria.ru/20240820/vizit-1967307438.html

Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию

Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию - РИА Новости, 20.08.2024

Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию

В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:44

2024-08-20T13:44

2024-08-20T14:55

россия

китай

ли цян

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.Китайского политика встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.По прибытии Ли Цян заявил, что связи между Москвой и Пекином становятся прочнее."За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", — сказал он.У премьера Госсовета КНР в рамках визита пройдут переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, также его примет президент Владимир Путин.Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Ли Цян обменяется с Мишустиным мнениями о деловом сотрудничестве России и Китая и обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес.В российском правительстве, в свою очередь, рассказали, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html

https://ria.ru/20240618/kitay-1953566133.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, ли цян, владимир путин, политика