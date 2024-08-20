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Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
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13:44 20.08.2024 (обновлено: 14:55 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/vizit-1967307438.html
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию
В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:44
2024-08-20T14:55
россия
китай
ли цян
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.Китайского политика встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.По прибытии Ли Цян заявил, что связи между Москвой и Пекином становятся прочнее.&quot;За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными&quot;, — сказал он.У премьера Госсовета КНР в рамках визита пройдут переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, также его примет президент Владимир Путин.Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Ли Цян обменяется с Мишустиным мнениями о деловом сотрудничестве России и Китая и обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес.В российском правительстве, в свою очередь, рассказали, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html
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россия, китай, ли цян, владимир путин, политика
Россия, Китай, Ли Цян, Владимир Путин, Политика
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в РФ, где встретится с Путиным и Мишустиным

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Премьер Государственного совета Китая Ли Цян, прибывший в Москву с государственным визитом, в аэропорту Внуково-2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Китайского политика встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
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По прибытии Ли Цян заявил, что связи между Москвой и Пекином становятся прочнее.
«

"За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", — сказал он.

У премьера Госсовета КНР в рамках визита пройдут переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, также его примет президент Владимир Путин.
Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Ли Цян обменяется с Мишустиным мнениями о деловом сотрудничестве России и Китая и обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес.
В российском правительстве, в свою очередь, рассказали, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
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