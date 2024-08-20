https://ria.ru/20240820/vizit-1967307438.html
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию
В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:44
2024-08-20T13:44
2024-08-20T14:55
россия
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ли цян
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.Китайского политика встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.По прибытии Ли Цян заявил, что связи между Москвой и Пекином становятся прочнее."За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", — сказал он.У премьера Госсовета КНР в рамках визита пройдут переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, также его примет президент Владимир Путин.Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Ли Цян обменяется с Мишустиным мнениями о деловом сотрудничестве России и Китая и обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес.В российском правительстве, в свою очередь, рассказали, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html
https://ria.ru/20240618/kitay-1953566133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ли цян, владимир путин, политика
Россия, Китай, Ли Цян, Владимир Путин, Политика
Премьер Госсовета КНР прибыл в Россию
Премьер Госсовета КНР Ли Цян прибыл в РФ, где встретится с Путиным и Мишустиным
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет премьера Госсовета КНР Ли Цяна, сообщил корреспондент РИА Новости.
Китайского политика встретил замминистра иностранных дел Андрей Руденко и почетный караул. Оркестр исполнил гимны двух стран.
По прибытии Ли Цян заявил, что связи между Москвой и Пекином становятся прочнее.
«
"За прошедшие 75 лет отношения между нашими странами выдерживали испытания международной турбулентностью и становятся все более прочными и динамичными", — сказал он.
У премьера Госсовета КНР в рамках визита пройдут переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, также его примет президент Владимир Путин.
Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин
сообщила, что Ли Цян обменяется с Мишустиным мнениями о деловом сотрудничестве России и Китая и обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес.
В российском правительстве, в свою очередь, рассказали, что на переговорах будут обсуждаться вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.