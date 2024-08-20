https://ria.ru/20240820/ustroystvo-1967360202.html

В России зарегистрировали устройство с ИИ, упрощающее колоноскопию

В России зарегистрировали устройство с ИИ, упрощающее колоноскопию - РИА Новости, 20.08.2024

В России зарегистрировали устройство с ИИ, упрощающее колоноскопию

Росздравнадзор зарегистрировал отечественное медицинское изделие с применением технологий искусственного интеллекта ArtInCol, которое подсвечивает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:21

2024-08-20T16:21

2024-08-20T16:21

наука

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

наука

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал отечественное медицинское изделие с применением технологий искусственного интеллекта ArtInCol, которое подсвечивает новообразования в организме, его эффективность подтвердили при клинических испытаниях с участием человека, сообщили в пресс-службе Минздрава. По данным пресс-службы, это изделие предназначено для обнаружения полипов и аденом с помощью компьютерного зрения и является оригинальной разработкой Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России и российской компании "Алнисофт". "Во время выполнения колоноскопии ИИ-ассистент в режиме реального времени "подсвечивает" новообразования толстой кишки, которые могут быть малозаметны человеческому глазу, что значительно повышает точность диагностики и ранее предотвращение развития онкологических заболеваний", - объяснили в министерстве. По словам директора НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Сергея Ачкасова, в 2024 году в центре провели проспективное клиническое исследование на 100 пациентах. Оно продемонстрировало увеличение частоты выявления новообразований толстой кишки с 40,6% до 56,4% при использовании ArtInCol. "На сегодняшний день в России зарегистрированы 37 медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта, 30 из них – от российских разработчиков", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240726/lekarstva-1962105366.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), наука