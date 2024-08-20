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Гонения УПЦ получат справедливую оценку, заявил Легойда

Гонения УПЦ получат справедливую оценку, заявил Легойда - РИА Новости, 20.08.2024

Гонения УПЦ получат справедливую оценку, заявил Легойда

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:24

2024-08-20T16:24

2024-08-20T16:24

религия

украина

владимир легойда

украинская православная церковь

русская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в своем Telegram-канале, что гонения УПЦ получат справедливую оценку, как богоборческие режимы прошлого. "Нет сомнений, что преследования Украинской Православной Церкви рано или поздно получат справедливую оценку, как получили ее богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви", – написал Легойда. Синод Русской православной церкви вынесет оценку данному решению украинских властей, добавил он. Верховная рада Украины во вторник приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир легойда, украинская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия