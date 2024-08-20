https://ria.ru/20240820/upts-1967359173.html

В УПЦ назвали проект о запрете канонической церкви неконституционным

В УПЦ назвали проект о запрете канонической церкви неконституционным - РИА Новости, 20.08.2024

В УПЦ назвали проект о запрете канонической церкви неконституционным

Законопроект о запрете на Украине канонической Украинский православной церкви (УПЦ) не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции страны,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:26

украина

украинская православная церковь

верховная рада украины

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858567014_0:231:682:615_1920x0_80_0_0_d65660415e923be4c9365d5ab44d47d0.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Законопроект о запрете на Украине канонической Украинский православной церкви (УПЦ) не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции страны, заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря). Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Лучше всего к этому творчеству Верховной рады предоставило комментарий юридическое управление парламента, которое разрабатывает детальный анализ всех законопроектов. Так вот, юристы самой Верховной рады утверждают, что текст только что принятого закона не соответствует нескольким фундаментальным статьям украинской конституции и целому ряду принципов, которые Украина ратифицировала в международных договорах, как демократическое государство", - приводит слова митрополита издание "Страна". Митрополит считает, что если бы миллионы верующих граждан Украины знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, "очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240820/slutskiy-1967341739.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, украинская православная церковь, верховная рада украины, русская православная церковь, ситуация вокруг упц